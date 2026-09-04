'어떻게 풀어야 코 잘 푸는 걸까' 일본 연구 이그노벨상 수상

코를 잘 푸는 방법을 연구한 일본 연구진이 재미있고 기발한 연구에 주는 '이그노벨상(Ig Nobel Prize)'의 올해 수상자로 선정됐다.



4일 NHK, 도쿄신문 등에 따르면 전날(현지시간) 스위스 취리히에서 열린 올해 이그노벨상 시상식에서 운노 도쿠지 전 아사히카와 의대 명예교수의 코 잘 푸는 법에 대한 연구가 의학상을 수상했다고 보도했다.

) 3일(현지시간) 스위스 취리히에서 열린 올해 이그노벨상 시상식에서 일본 아사히카와대 관계자가 수상하고 있다. 이 대학의 전 명예교수로 4년전 별세한 운노 도쿠지 씨는 코를 잘 푸는 법에 대한 연구로 의학상을 수상했다. 교도연합뉴스

이그노벨상은 미국 하버드대 과학 유머잡지 '애널스 오브 임프로버블 리서치(AIR)'가 지난 1991년 이후 매년 노벨상 발표 시즌에 앞서 '사람을 웃게 하면서 생각하게 만드는' 과학 연구를 내놓은 과학자들에게 수여하는 상이다. 일본은 올해까지 20년 연속 이 상의 수상자를 배출하고 있다.



수상자인 운노 전 교수는 4년 전 별세한 인물로, 해당 연구는 49년 전인 1977년 발표됐다.



연구에서 그는 코를 풀 때 나오는 숨의 속도와 귀에 미치는 영향 등을 측정해 양쪽 코를 동시에 풀지 말고 좌우 한쪽 씩 코를 풀되 길게 푸는 편이 분비물 배출에 유효하다는 결론을 내렸다.



또 연구를 통해 코를 세게 풀 때는 귀에 압력 변화가 간혹 일어나지만 '중이(中耳)'에 감염을 일으킬 정도는 아니라고 판단했다.



수상자를 대신해 시상식에 참석한 아사히가와 의대 관계자는 "운노 선생은 90%는 엄격했지만, 10%는 매력적인 구석이 있었다. 그 10%가 강하게 나온 것이 이번 연구인 것 같다"며 "모두가 하는 코를 푸는 행위를 학문적으로 파고든 점이 훌륭하다고 생각한다"고 말했다.



시상식에서는 연구 내용이 소개될 때 참석자들이 일어서서 함께 코를 푸는 퍼포먼스가 펼쳐지기도 했다.



올해 시상식에서는 이와 함께 독사가 어떤 조건에서 사람에게 달려들어 무는지, 사람은 진정 상냥한 친구만을 찾고 있는 것인지 등과 관련한 연구 등 모두 10개의 연구가 상을 탔다.



시상식은 그동안 미국에서 열렸지만, 올해는 미국의 출입국관리에 대한 우려로 스위스에서 개최됐다. 작년에는 수상자 중 4명이 미국의 정치 정세와 국경 규제에 불안을 느껴 참석하지 않았다.



주최 측은 "미국을 떠나 유럽으로 온 것은 어려운 결정이었다"며 "앞으로 정치정세가 어떻게 될지 모르겠지만, 미국을 완전히 버린 것은 아니다"라고 밝혔다.

<연합>

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