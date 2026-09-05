‘석유화학 사업재편 1호’ H&L어드밴스드 공식 출범

HD현대케미칼과 롯데대산석화의 통합법인인 H&L어드밴스드가 공식 출범했다.

H&L어드밴스드는 4일 충남 서산 대산공장에서 출범식을 열고 본격적인 사업에 들어갔다고 밝혔다.

4일 충남 서산 대산석유산업단지에서 열린 H&L어드밴스드 공식 출범식에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 조남수 H&L Advanced 공동대표, 정임주 HD현대오일뱅크 대표, 송명준 HD현대오일뱅크 대표, 이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표, 천양식 H&L Advanced 공동대표. HD현대 제공

출범식에는 공동대표인 조남수·천양식 대표이사를 비롯해 이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표, 송명준 HD현대오일뱅크 대표이사 등 주요 경영진과 임직원 약 180명이 참석했다.

H&L어드밴스드는 국내 석유화학 산업의 경쟁력을 높이기 위해 추진된 사업재편안인 ‘대산 1호 프로젝트’를 통해 출범했다. 국내 석유화학 업계 사업재편의 첫 결실이다.

회사 이름에는 HD현대케미칼의 ‘H’와 롯데케미칼의 ‘L’을 담고, 변화와 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 이어간다는 의미의 ‘어드밴스드’를 더했다.

H&L어드밴스드는 정유와 석유화학 사업을 연계해 원료 수급부터 제품 생산까지 전 과정을 최적화할 계획이다. 이를 통해 생산 효율과 원가 경쟁력을 높이는 등 통합에 따른 상승효과를 극대화한다는 방침이다.

중장기적으로는 고부가가치 소재와 친환경 제품을 중심으로 사업 영역을 확대해 범용 석유화학 제품 중심의 사업구조를 고도화하고 미래 성장 기반을 확보할 계획이다.

송명준 HD현대오일뱅크 대표이사는 “양사가 축적한 역량과 경험을 결집해 민첩한 조직과 강한 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하길 기대한다”며 “대한민국 석유화학 산업의 새로운 가능성을 여는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.

이영준 롯데그룹 화학군 총괄대표는 “롯데와 HD현대는 합작사업을 운영하며 쌓은 신뢰와 협력을 기반으로 대산 사업의 경쟁력을 확보하기 위한 통합을 선택했다”며 “양사의 역량이 효과적으로 결합돼 생산과 운영 전반에서 의미 있는 성과로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

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