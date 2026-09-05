심야 술 취한 승객 휴대폰 훔쳐 해외에 판 일당 구속 송치

심야시간 술 취한 지하철 승객들을 상대로 휴대전화를 훔쳐 해외로 판매한 일당이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 지하철경찰대는 4일 60대 소매치기범 A씨와 장물업자 2명을 절도 및 장물알선 등 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.

서울경찰청 모습. 연합뉴스

경찰에 따르면 상습적으로 소매치기를 해 온 A씨는 누범기간 중 지하철역과 버스 환승센터를 다니며 술에 취해 잠든 승객들의 휴대전화를 노렸다. 훔친 휴대전화는 평소 친분이 있던 70대 장물 브로커를 통해 40대 장물업자를 만나 처분한 것으로 조사됐다.

경찰은 지난 5월 다른 소매치기 피의자로부터 지하철 내 소매치기범이 훔친 휴대전화를 해외로 처분하고 있다는 첩보를 입수하고 4개월간 폐쇄회로(CC)TV 추적과 잠복수사를 이어왔다. 결국 장물거래 현장을 급습했고 이들을 현행범으로 체포해 이들이 소지하고 있던 휴대전화 9대를 전량 압수했다. 소유자가 확인된 휴대전화 4대는 피해자들에 반환됐다.

경찰은 주취 상태에서 휴대전화 등 절도 피해가 발생할 수 있다며 방지 수칙도 안내했다. 주취 상태로 대중교통을 이용할 때는 소지품 관리에 특별히 유의해야 한다. 출입문과 가까운 좌석 가장자리 보다 중심부 좌석을 이용하는 것이 범죄 방지에 유리하고, 지하철 승차 후 졸음이 올 때는 휴대전화를 가방이나 외투 안쪽 주머니에 넣는 것이 도움 된다. 가방은 가급적 몸 앞쪽으로 착용하고, 신체 결속 보조끈(스트랩)도 범죄 피해 예방에 유리하다.

경찰 관계자는 “지하철 내 절도범을 단순 검거하는 것에 그치지 않고 범죄 수익의 연결고리가 되는 장물 유통업자까지 수사반경을 확대해 소매치기 등 지하철 내 절도 범죄를 근절하겠다”고 말했다.

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