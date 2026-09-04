최교진, '국교위는 천덕꾸러기' 페북글에 '좋아요'…또 SNS 논란

국가교육위원회의 '초등학교 1∼2학년 수업시간 확대 검토'를 정면으로 비판하는 사회관계망서비스(SNS) 글에 최교진 교육부 장관이 '좋아요'를 누른 것으로 4일 확인돼 논란이 일 전망이다.



대통령 소속 행정위원회이자 중장기 교육정책을 결정하는 국교위를 공격하는 SNS 게시물에 공개적으로 공감을 표한 것은 교육부 수장으로서 부적절한 처신이라는 비판을 피하기 어려워 보인다.

최교진 교육부 장관이 지난 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년 거점국립대 성장엔진-AI 패키지 지원 대학 3개교 선정결과를 발표하고 있다.

최 장관은 전날 오후 김현희 전 전국교직원노동조합(전교조) 대전지부장이 페이스북에 올린 국교위 비판 글에 '좋아요'를 눌렀다.



김 전 지부장은 이 글에서 "국교위가 교과서 한자 병기를 다시 테이블에 올리더니 이번에는 또 초등 저학년 3시 하교 의제다"라며 "국교위는 천덕꾸러기로 자리 잡게 될 것"이라고 말했다.



그러면서 "현재 국교위의 활동 양상은 긴 호흡의 설계가 아닌, 의제를 마구 던진 뒤 대중의 반응을 살피는 게 가깝다"고 비판했다.

최교진 장관이 '좋아요'를 누른 페이스북 글. 김현희 전 전교조 대전지부장의 페이스북 캡처

이날 오전 11시 30분 기준 해당 글에는 총 91명이 '좋아요'를 눌렀는데 이 가운데는 최 장관도 여전히 포함돼 있다. 최 장관은 전교조 해직 교사 출신이다.



교육계 일각에서는 최 장관이 정책 홍보 등을 위해 SNS 활동을 적극적으로 하고 있지만 오히려 '사고'만 연발하고 있다는 지적도 나온다.



최 장관은 지난 6월 세종시교육감 선거를 앞두고 진보진영 단일화 후보를 지지하는 내용의 페이스북 글에 '좋아요'를 누른 것은 물론 "훌륭합니다. 고맙습니다"라는 댓글도 남겼다가 정치 중립 의무 위반 논란에 휩싸인 바 있다.

<연합>

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