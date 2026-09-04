지하철 취객만 노려 휴대전화 슬쩍…4개월 추적 끝에 일당 구속

심야 시간 지하철에서 취객 휴대전화를 상습적으로 훔친 소매치기 일당이 구속됐다.



서울경찰청 지하철경찰대는 절도 및 장물알선 혐의를 받는 60대 소매치기범 A씨와 장물 취득 혐의를 받는 장물업자 40대 B씨를 지난달 14일 구속 송치했다고 4일 밝혔다.

경찰 로고. 연합뉴스

A씨에게 B씨를 소개해줘 장물 알선 혐의로 체포된 70대 장물 브로커 C씨는 불구속 상태로 송치했다. 경찰은 C씨에 대한 구속영장도 신청했지만, 법원은 고령인 점 등을 고려해 구속영장을 기각했다.



A씨는 지하철역과 버스 환승센터 등에서 술에 취해 잠든 승객을 대상으로 휴대전화를 반복적으로 훔친 뒤 이를 장물업자 B씨에게 돈을 받고 팔아넘긴 혐의를 받는다. C씨는 A씨와 B씨를 연결해준 혐의다.



이 사건 수사는 지난 5월 붙잡힌 한 소매치기범의 첩보로 시작됐다.



경찰은 이 소매치기범으로부터 지하철에 상습 소매치기범이 있으며, 이를 매입해 해외로 처분하는 장물업자도 활개를 치고 있다는 정보를 입수했다.



경찰은 넉 달간 잠복 수사와 폐쇄회로(CC)TV 추적 등을 통해 이들 일당의 장물거래 현장을 급습해 현행범으로 체포했다.



현장에서는 장물인 휴대전화 9대가 발견됐다. 이 가운데 소유주가 확인된 휴대전화 4대는 피해자에게 돌아갔다.



민경욱 지하철경찰대장은 "지하철 내 절도범을 단순 검거하는 데 그치지 않고, 범죄 수익의 연결고리가 되는 장물 유통업자까지 수사 반경을 확대해 소매치기 등 지하철 내 절도 범죄를 근절하겠다"고 말했다.

<연합>

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