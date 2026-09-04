靑 “호르무즈 파병, 전투·비전투 등 다양한 옵션 종합 검토…정해진 건 없다”

청와대가 호르무즈 해협 파병 여부와 관련해 전투·비전투, 수색 분야 등 다양한 선택지를 종합적으로 검토하고 있는 단계라고 4일 밝혔다.

청와대 고위 관계자는 이날 기자들과 만나 “군사적 기여에도 전투 참여, 비전투, 수색 등 다양한 방식이 있다”며 “종합적으로 검토하고 있고, 정해진 것은 없다”고 말했다. 이 관계자는 “파병이라고 하면 전투와 대규모 병력으로 연결되는 (경향이) 있는데, 그렇지 않을 수 있다”고 덧붙였다.

청와대 본관과 대정원 모습. 연합뉴스

청와대는 한반도 대비태세와 국내법적 절차를 고려해 결정하겠다는 입장이다. 청와대 관계자는 “한반도 대비태세가 큰 손상이 있지 않은 범위 내에서 운신할 수 있다고 생각한다”며 “국내법적 절차는 국회와의 협의, 동의를 의미하는 것인데 아직 그 단계까지 가 있진 않다”고 설명했다.

호르무즈 해협의 자유 통항을 위한 협력 방안과 관련해 한미 양국 정상 간의 통화나 직접적인 논의도 아직 없었던 것으로 전해졌다.

청와대는 다만 도널드 트럼프 미국 대통령이 주장하는 ‘한국 정부의 호르무즈 해협 지원 거부’는 사실이 아니라고 재차 강조했다. 청와대 고위 관계자는 “그동안 호르무즈 해협 자유 통항을 위해 실질적인 기여를 할 의지를 갖고 논의해 왔다”며 “우리가 아무 도움도 주지 않으려 한다는 건 사실과 다르다고 밝혔고, 다시 한 번 그 말씀을 드리고 싶다”고 말했다.

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