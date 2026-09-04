김민석, '김승원 공세' 한동훈에 "감 못잡아…자기 청문할 시간"

더불어민주당 김민석 대표는 4일 김승원 법무부 장관 후보자에게 연일 공세를 퍼붓는 무소속 한동훈 의원을 향해 "청문회에 관심 갖기보다 자기 청문을 하셔야 할 시간"이라고 비판했다.



김 대표는 이날 충남 홍성에서 열린 최고위원회의에서 "한 의원이 의정 활동 방향에 대해 아직 감을 잘 못 잡고 있는 것 같다"며 이같이 말했다.

4일 충남도청 상황실에서 열린 더불어민주당 충남 최고위원회의에서 김민석 당 대표가 발언하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 "본인이 성찰해야 할 사안에 대해 성찰하지 않고 갑자기 총기 난사를 하는 행태를 보인다"며 "KTX·SRT 통합 현수막을 걸어준 것은 반갑지만, 본인이 과거 론스타 승소 성과 가로채기를 지적했던 것에 비춰보면 굉장히 의아한 행동"이라고 지적했다.



이어 민주당 노웅래 전 의원이 정치자금법 위반 혐의 항소심에서 무죄 판결을 받은 것과 관련해 "(한 의원은) 당시 법무부 장관이었을 때 '부스럭' 같은 이야기를 하며 국회의 공분을 자아내기도 했다"고 말했다.



김 대표는 "아마 국민의힘에서 상대를 안 해줘서 민주당에 자꾸 이렇게 관심을 가지는 것 같다"며 "의정 활동의 방향에 일관된 초점을 가졌으면 좋겠다"고 꼬집었다.



그러면서 "이렇게 잘못된 방향의 문제 제기에 대해 당이 자꾸 관심을 가지고 답할 시간이 없다"며 "앞으로 (담당 대변인 외에) 당에서는 굳이 한 의원의 문제 제기에 답하지 않는 것으로 정리하면 좋겠다"고 덧붙였다.

<연합>

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