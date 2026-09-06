고양시, 고정밀 드론영상 자체 제작… 농지조사·불법건축물 단속 활용

경기 고양시는 농지 전수조사와 불법건축물 단속에 필요한 고정밀 드론영상을 자체 제작해 행정 업무에 활용한다고 6일 밝혔다.

토지정보과 공간정보팀 전담인력이 드론 촬영부터 영상 제작·제공까지 맡는 방식으로 운영한다. 시가 보유한 드론으로 현장을 촬영한 후 소프트웨어를 활용해 수 센티미터(㎝)급 고정밀 영상을 제작, 이를 각 부서의 업무 목적에 맞게 제공하고 있다.

드론으로 촬영한 경기 고양시 지역의 고정밀 정사영상. 고양시 제공

이를 통해 각 부서가 필요한 시기에 고정밀 공간정보를 신속하게 활용해 업무를 추진할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

특히 고정밀 정사영상과 공간정보 구축을 외부 용역에 의존하는 데 따른 비용을 줄이고, 행정 업무에 필요한 영상과 경사(3차원) 사진 등을 적기에 활용할 수 있어 업무 처리 속도도 높아질 것으로 기대된다.

아울러 시는 ‘고정밀 전자지도 구축사업’을 통해 고양시 전역의 정사영상(해상도 3㎝급 이하)을 매년 구축하고 있다.

구축된 정사영상은 민원 행정과 각종 도시계획·개발, 불법사항 조사 등에 폭넓게 활용되며, 스마트시티와 인공지능(AI) 분야의 공간 정보 기반을 마련하는 데에도 활용되고 있다.

시 관계자는 “고정밀 전자지도 구축사업과 드론영상 자체제작을 통해 행정에 필요한 공간정보를 신속하게 제공하고, 시민이 체감할 수 있는 편리한 지도 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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