리사, 4일 새 싱글 '사와디카' 발매…10월 새 앨범 공개

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로 가수 리사(LISA)가 4일 새 싱글 '사와디카(SaWaDiKa)'를 전 세계 동시 발매했다고 소니뮤직엔터테인먼트코리아가 밝혔다.

'사와디카'는 태국어로 인사를 뜻한다. 오는 10월23일 발매 예정인 리사의 새 미니앨범(EP) '프레스 플레이(PRESS PLAY)'의 선공개곡이다.

블랙핑크 리사. 소니뮤직 엔터테인먼트 코리아 제공

힙합 사운드를 기반으로 리사 특유의 랩과 정체성을 녹여냈다. 방재엽 감독이 연출한 뮤직비디오는 리사의 고향인 태국 방콕을 배경으로 감각적인 퍼포먼스를 담았다.

글로벌 행보도 잇따른다. 리사는 오는 11월 13~14일, 27~28일 K팝 아티스트 최초로 미국 라스베이거스 시저스 팰리스 더 콜로세움에서 단독 레지던시 공연 '비바 라 리사(VIVA LA LISA)'를 연다. 해당 공연은 예매 시작 10분 만에 전석 매진됐다.

스크린 진출도 앞뒀다. 수 킴 감독이 연출한 다큐멘터리 '올웨이즈 라리사(Always Lalisa)'는 제51회 토론토국제영화제(TIFF)에서 첫선을 보인 뒤 10월12일 전 세계 극장에서 개봉한다.

<뉴시스>

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