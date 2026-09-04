신세계까사 여성복 ‘자아’, 한남동 팝업 오픈… 오프라인 접점 확대

신세계까사가 전개하는 여성복 브랜드 ‘자아(JAAH)’가 2026년 가을·겨울(FW) 컬렉션 출시를 기념해 서울 한남동에 팝업스토어를 열고 젊은 고객층 공략에 나선다.

신세계까사는 자아가 4일부터 오는 11월 30일까지 약 3개월간 한남동에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다. 자아는 ‘믹스핏, 에이엠 투 피엠(MIXFIT, AM to PM)’을 슬로건으로 출근과 산책, 운동, 여가 등 도시 여성의 다양한 일상을 아우르는 시티 캐주얼 웨어를 제안하는 브랜드다. 레이어링을 중심으로 실용성과 활동성을 강조한 제품을 선보이고 있다.

이번 팝업에서는 플리스 아우터와 논퀼팅 패딩, 라쿤·울 소재 니트웨어 등 지난달 공개한 2026 FW 주요 컬렉션을 만나볼 수 있다. 고객들이 다양한 소재와 실루엣의 제품을 직접 조합하며 자아 특유의 레이어링과 믹스매치 스타일을 경험할 수 있도록 공간을 구성했다.

자아는 한남동을 시작으로 신세계백화점 강남점과 센텀시티점, 스타필드 코엑스몰 등 전국 주요 백화점과 쇼핑몰에서도 팝업스토어를 순차적으로 운영할 계획이다.

신세계까사 관계자는 “한남동에서 핵심 고객과의 접점을 넓히고 자아만의 차별화된 브랜드 정체성을 알리겠다”고 말했다.

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