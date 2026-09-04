[속보] 李대통령 국정 지지율 40%…취임 후 최저치[한국갤럽]

이재명 대통령. 연합뉴스

한국갤럽은 4일 이재명 대통령의 국정 지지율이 40%로 떨어지며 취임 후 최저치를 다시 경신했다고 밝혔다.

한국갤럽이 지난 1~3일 전국 만 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시해 이날 공개한 대통령 직무수행 평가 결과에 따르면, 이 대통령에 대한 긍정 평가 비율은 40%로 전주(42%) 대비 2%포인트(p) 하락했다.

8월 둘째 주 조사에서 44%를 기록한 뒤 셋째 주 45%로 소폭 반등했지만, 8월 4주 차와 9월 1주 차까지 2주 연속 하락세를 기록한 것이다.

부정 평가 비율은 51%로 전주(50%) 대비 1%p 올랐다. 직무 긍정률은 취임 후 최저치, 부정률은 최고치다.

지역별로는 부산·울산·경남 하락세가 두드러졌다. 해당 지역의 국정 지지율은 직전 조사(41%) 대비 9%p 하락한 32%로, 전체 권역 가운데 가장 낮은 수준을 기록했다.

연령별로는 18~29세 지지율이 직전 조사 31%에서 25%로 떨어지며, 처음으로 20%대로 내려앉았다.

정당 지지도는 더불어민주당이 38%로 직전 조사보다 1%p 하락했다. 반면 국민의힘은 30%로 5%p 상승했다. 지지 정당이 없는 무당층은 25%로 집계됐다.

국민의힘 지지율 30%는 현 정부 출범 이후 최고치다. 반면 더불어민주당 지지율이 40% 아래로 떨어진 것은 이번이 네 번째다.

이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P다. 응답률은 10.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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