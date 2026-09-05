정용진, 美 국무부 ‘파운드리 스쿨’ 참석… “한미 힘 합치면 더 큰 시너지”

정용진 신세계그룹 회장이 미국 정부가 주도하는 제조·첨단산업 인재 육성 프로젝트 출범식에 참석해 미국 정부와 글로벌 기업 관계자들과 인공지능(AI) 공급망 협력 방안을 논의했다.

신세계그룹은 정 회장이 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 트럼프평화연구소에서 열린 ‘파운드리 스쿨’ 출범식에 참석했다고 4일 밝혔다. 이번 참석은 JD 밴스 미국 부통령과 미국 국무부의 초청으로 이뤄졌다.

정용진(왼쪽) 신세계그룹 회장이 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 ‘파운드리 스쿨’ 출범식에 참석해 제이콥 헬버그(가운데) 미국 국무부 경제차관, 미샤 라스킨 리플렉션AI CEO와 기념촬영을 하고 있다. 신세계그룹 제공

파운드리 스쿨은 미국 국무부가 스탠퍼드대와 함께 추진하는 제조·첨단산업 인재 육성 프로젝트다. 지난해 12월 미국 주도로 출범한 경제안보 협의체 ‘팍스 실리카’의 실행 전략 가운데 하나로, 정부·산업계·학계가 협력해 기업가와 엔지니어, 첨단 제조 분야 인재를 육성한다는 구상이다.

행사에는 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 스티브 스컬리스 미 하원 공화당 원내대표를 비롯해 메타, 마이크론테크놀로지, 어플라이드머티리얼즈 등 글로벌 기업 경영진이 참석했다.

신세계그룹은 지난 3월 미국 AI 기업 리플렉션AI와 한국 내 대규모 AI 데이터센터 구축을 위한 파트너십을 체결하고 합작법인(JV) 설립과 부지 선정 등을 추진하고 있다.

JD 밴스 부통령이 3일(현지시간) 워싱턴 DC의 미국 평화연구소에서 열린 파운드리 스쿨(Foundry School) 출범 행사에서 연설하고 있다. AFP연합뉴스

제이콥 헬버그 미 국무부 경제 담당 차관은 정 회장과 만나 신세계그룹과 리플렉션AI의 협력을 “첨단산업 분야 한미 협력의 중요한 이정표”라고 평가했다. 리플렉션AI 창업자인 미샤 라스킨 CEO도 이날 토론에서 정 회장을 직접 언급하며 신세계와의 협력을 “미국과 동맹국이 실제로 함께 움직이는 사례”라고 평가했다.

정 회장은 밴스 부통령과 루비오 장관, 라스킨 CEO 등과 만나 한미 첨단산업 협력 방안을 논의했다. 정 회장은 “미국을 중심으로 한 첨단산업 공급망 동맹을 성공적으로 이끄는 것은 시대의 과업”이라며 “한국과 미국이 힘을 합치면 더 큰 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “AI로 대표되는 첨단산업이 발전하려면 우수한 인재가 필수”라며 “신세계그룹도 창조적 혁신을 통해 인재를 모으고 키우겠다”고 밝혔다.

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