3129억 투입 국토위성 3·4호 예타 통과…공공위성 첫 ‘민간 조달’

정부가 총 3129억원을 투입해 차세대 국토관측위성인 국토위성 3·4호를 개발한다. 특히 공공위성 사업 최초로 국가 주도 연구개발(R&D) 대신 민간기업이 직접 위성을 개발·제작해 정부에 공급하는 조달 방식이 도입된다.

국토교통부는 국토위성 3·4호 개발사업이 예비타당성조사를 통과했다고 4일 밝혔다. 정부는 올해 말까지 구체적인 사업 추진계획을 마련하고 2027년 본사업에 착수해 2030년 3호, 2031년 4호를 각각 발사할 계획이다.

국토위성 2호 시험운영 중 촬영한 영상. 국토부 제공

국토위성 3·4호는 현재 운영 중인 1호와 시험운영 중인 2호의 임무 종료에 대비한 후속 위성이다. 1·2호보다 관측폭과 해상도, 촬영방식 등을 고도화한다.

이번 예타에서는 국토위성의 경제성도 인정받았다. 1호의 실제 활용실적을 토대로 산정한 3·4호 사업의 경제적 편익은 불변가치 기준 약 4710억원으로 추산됐다. 비용 대비 편익(B/C)은 1.11로 나타났다.

2021년 12월 정식 서비스를 시작한 국토위성 1호의 영상은 국토 변화와 시설·농림 관리, 재난 대응 등에 활용되고 있다. 중앙행정기관과 지방정부, 공공기관 등에 제공하거나 국민에게 서비스한 영상은 지난해 말 기준 약 160만건이다.

3·4호 사업에서는 국내 공공위성 최초로 민간 조달 방식도 적용한다. 정부가 필요한 임무와 성능을 제시하면 민간기업이 위성을 직접 개발·제작해 공급하는 구조다. 정부는 이를 통해 민간기업의 위성 개발 기술을 높이는 동시에 해외시장 진출 기반을 마련한다는 구상이다. 향후 다른 공공위성 사업에도 민간기업 참여와 정부의 위성 구매를 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

지난 5월 발사된 국토위성 2호는 현재 기능 점검과 영상 검보정 등 시험운영을 진행하고 있으며 올해 말부터 1호와 함께 대국민 서비스에 투입될 예정이다.

김원대 국토지리정보원장은 “국토위성 3·4호는 민간기업의 우수한 위성 개발 역량을 공공분야에 적극 활용하는 새로운 시도”라며 “국토부는 이번 사업을 성공적으로 추진해 국민이 체감할 수 있는 고품질의 위성영상과 공간정보 서비스를 확대하고, 국내 위성 산업의 지속적 성장에 기여하겠다”고 강조했다.

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