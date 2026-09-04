김대호, MBC 아나운서 시절 폄하에 “못 참겠는데”

김대호가 MBC 아나운서로 활동하던 당시를 두고 출연진들이 잇따라 농담을 던지자 발끈하는 모습을 보였다.

김대호가 MBC 아나운서로 활동하던 당시를 두고 출연진들이 잇따라 농담을 던지자 발끈하는 모습을 보였다. MBCentertainment

3일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘구해줘! 홈즈’에는 김숙, 양세형, 장동민, 양세찬, 주우재, 김대호 등이 출연했다. 이날 방송에는 MBC 아나운서 박소영도 함께해 눈길을 끌었다.

박소영은 자신을 소개하며 독립한 지 3년 됐고 MBC 아나운서로 근무한 지는 5년째라고 밝혔다. 주우재는 이를 듣고 “양평의 간판이 바뀐다”며 양평을 대표하는 인물이 기존 김대호에서 박소영으로 바뀌는 것 아니냐는 농담을 건넸다.

이에 박소영은 자신이 양평에서 태어나거나 성장한 것은 아니라고 설명했다. 서울 잠실 출신이나 이후 부모님이 양평으로 귀촌하면서 양평과 인연을 맺게 됐다는 것이다. 또 MBC 입사 당시에는 김대호 아나운서와의 연결고리를 만들기 위해 자신을 ‘양평의 딸’이라고 소개하며 함께 활동하고 싶다는 이야기를 했다고 전했다.

김대호는 박소영의 설명을 듣고 “비비고 들어왔다”고 자신과의 인연을 활용한 것이냐며 농담을 던졌다. 주우재 역시 굳이 김대호를 따라가는 선택을 한 이유를 궁금해했고, 박소영은 MBC 아나운서라는 공통점을 만들어야 했던 상황에서 자신이 내세울 수 있었던 연결점이 사실상 그것뿐이었다고 설명했다.

이후 양세형이 박소영의 입사 시기를 언급하며 당시 김대호의 인기가 상당했던 것 아니냐고 궁금해했다. 김대호는 “서로 저를 묻히려고 했었다”고 털어놨다.

하지만 장동민이 “아나운서 좋을 때가 어딨었냐”며 김대호의 과거 아나운서 시절을 겨냥해 농담을 이어갔다. 장동민은 김대호가 아나운서로 활동할 당시 특별히 좋은 시절이 있었느냐는 식으로 받아친 것이다.

김대호는 곧바로 반응했다. 그는 다른 부분에 대해서는 몰라도 아나운서로서의 평가를 건드리는 것은 참기 어렵다는 취지로 “못 참겠는데”라고 발끈했다.

이어 그는 당시 자신이 이미 아나운서 경력 11년 차였다는 점을 강조했다. 이후 김대호는 최근 MBC 아나운서국의 분위기를 물으며 화제를 전환에 나섰다.

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