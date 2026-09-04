중기부, 제조AI 인재 1600명 키운다… 지방 中企 취업 청년 지원도 확대

정부가 중소기업의 인공지능(AI) 전환에 필요한 전문인력을 대폭 확대하고 지방 중소기업에 취업하는 청년에 대한 지원도 강화한다.

중소벤처기업부는 이 같은 내용을 담은 ‘제5차 중소기업 인력지원 기본계획(2026~2030)’을 발표했다고 4일 밝혔다. 정부는 향후 5년간 AI 인재 양성과 지역 중소기업 구인난, 청년 일자리 문제를 함께 해결하는 데 중소기업 인력정책의 초점을 맞출 계획이다.

중소벤처기업부 현판. 중소벤처기업부 제공

우선 중소 제조기업의 제조AI 솔루션 개발 등에 필요한 실무인력을 올해 600명에서 내년 1600여명으로 확대한다. 중소기업 취업과 연계한 인턴십 기간도 현재 3개월에서 내년 12개월로 늘린다. 2027년에는 ‘제조AI Fellow 양성사업(가칭)’을 신설해 500명을 육성한다. KAIST 등 4대 과학기술원이 중소 제조현장의 AI 전환에 특화된 교육과정을 운영하고, 이수자에게 제조AX 분야 마이크로디그리를 수여한 뒤 제조기업 취업까지 연계한다.

올해 10개가 신설되는 ‘AI 특화 계약학과’는 2030년까지 30개로 확대한다. 올해 설치한 제조AI 교육센터에서는 중소기업 재직자 연간 1만명을 대상으로 실습 중심 AI 교육을 제공한다. 지역 중소기업의 인력난 해소 대책도 강화한다. 중소기업 연구인력 채용지원 사업에서 비수도권 기업 채용인원 비중을 기존 50%에서 올해 60%로 높인다. 2027년부터는 청년미래적금에 ‘지방 중소기업 재직자 우대 트랙’을 신설하고, 비수도권 중소기업에 취업한 청년에게 지급하는 청년일자리도약장려금 지원금도 현행 2년간 최대 720만원보다 대폭 상향하는 방안을 추진한다.

기업인력애로센터는 지난해 17곳에서 올해 34곳으로 확대한다. 중장년 인력 활용을 위해 퇴직예정자 재취업지원 서비스 의무사업장 기준도 현재 1000인 이상에서 2029년 300인 이상으로 단계적으로 확대한다. 외국인력에 대해서는 도입부터 체류·정주까지 포괄하는 통합지원 로드맵을 마련하기로 했다.

노용석 중기부 제1차관은 “인재가 찾고, 인재가 성장하는 중소기업을 만드는 대전환의 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

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