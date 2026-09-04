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美배우 앤설 엘고트, 국내 문화예술 행사에 유카타 입고 등장

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서경덕 "너무 무례…글로벌 스타 자질 의심"

할리우드 배우 앤설 엘고트(32)가 국내 문화예술 행사에 일본 전통의상인 유카타를 입고 참석한 것을 두고 논란이 일고 있다.

엘고트는 지난 2일 서울 용산구 한남동 리움미술관에서 열린 'CJ 나이트 인 셀러브레이션 오브 프리즈 서울' 행사에 참석했다. 이 행사는 CJ그룹이 국제 아트페어 '프리즈 서울 2026' 개막을 기념해 국내외 문화·예술계 인사들을 초청하고 다양한 한국 문화를 알리기 위해 마련했다.

할리우드 배우 앤설 엘고트. 서경덕 성신여대 교수 SNS
할리우드 배우 앤설 엘고트. 서경덕 성신여대 교수 SNS

초청 인사 가운데 한 사람인 엘고트가 유카타 차림으로 등장한 모습이 포착되면서 논란이 불거졌다.

서경덕 성신여대 교수는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "엘고트가 굳이 유카타를 입고 등장한 것은 너무 무례하다"며 "글로벌 스타로서 자질이 의심스럽다"고 비판했다.

서 교수는 "주최 측은 참석자들에게 '칵테일 어타이어'를 드레스 코드로 안내한 것으로 알려졌다"며 "엘고트가 주최 측 안내를 무시한 것"이라고 지적했다.

이어 "때와 장소를 구분해 복장을 착용해야 한다"며 "한국 문화를 알리는 행사에서 더 이상 이런 일이 벌어지지 않길 바란다"고 덧붙였다. 칵테일 어타이어는 일반적으로 세미 정장 차림을 뜻한다.

엘고트는 영화 '베이비 드라이버'(2017), '웨스트 사이드 스토리'(2021) 등에 출연한 미국 배우다.

<연합>


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