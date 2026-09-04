74세 윤미라, 돋보기 없이 휴대전화 ‘거뜬’

배우 윤미라가 74세의 나이에도 돋보기 없이 일상생활을 할 수 있는 시력을 공개해 눈길을 끌었다.

배우 윤미라가 74세의 나이에도 돋보기 없이 일상생활을 할 수 있는 시력을 공개해 눈길을 끌었다. 윤미라

윤미라는 3일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상 ‘풍자의 또간집부터 빈티지숍까지! 윤미라의 해방촌 끝장 투어’를 통해 외출을 앞두고 준비하는 모습을 선보였다. 이날 영상에서는 평소 돋보기를 사용하지 않는 윤미라의 눈 건강에 대한 이야기도 자연스럽게 등장했다.

제작진은 윤미라와 대화를 나누던 중 과거 성수동에서 선글라스를 구입하기 위해 방문했던 일을 언급했다. 당시 매장에서 시력검사를 받았는데, 검사 결과를 본 주변 사람들이 놀랐다는 설명이었다.

윤미라는 실제로 과거 콘텐츠에서도 시력검사를 받는 모습을 공개한 바 있다. 당시 검사에서는 오른쪽 눈이 약 0.7~0.8, 왼쪽 눈이 1.0으로 측정됐다.

윤미라의 나이를 고려하면 왼쪽 눈의 시력이 1.0으로 나온 것은 상당히 좋은 결과라는 것. 이에 그는 “그렇게 나이를 밝혀야 겠냐”며 유쾌하게 반응했다.

휴대전화 사용에 관한 이야기도 이어졌다. 제작진이 평소 휴대전화 화면의 글씨 크기를 어느 정도로 설정해 사용하는지 묻자 윤미라는 별도로 글자를 확대하거나 축소하지 않는다고 답했다.

윤미라는 현재 휴대전화의 글씨 크기로도 내용을 불편함 없이 확인할 수 있다며, 글씨가 지금보다 더 작아도 읽을 수 있다는 자신감을 드러넀다.

윤미라의 시력은 드라마 촬영 현장에서도 화제가 된 것으로 전해졌다. 윤미라는 드라마 리딩 당시 40대인 후배 배우들이 대본을 볼 때 돋보기를 사용하는 경우가 있지만 자신은 별도의 안경 없이 대본을 읽는다고 이야기하기도 했다.

한편 윤미라는 자신의 유튜브 채널을 통해 일상적인 모습을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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