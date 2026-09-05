부산 찾은 외국인 292만명… 300만 돌파, 2025년보다 두 달 빨라

올 들어 부산을 찾은 외국인 관광객이 292만명을 넘어서면서 연간 300만명 돌파가 초읽기에 들어갔다. 지난해 10월 처음 300만명을 넘어선 것보다 두 달가량 빠른 기록으로, 부산 관광의 성장세가 갈수록 가팔라지고 있다.

부산시는 올해 1월부터 7월까지 부산을 방문한 외국인이 292만7674명으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 200만3466명보다 46.1% 증가한 것으로, 연간 유치 목표 400만명의 73.2%를 달성한 것이다. 같은 기간 전국 외국인 관광객 증가율(21.3%)보다 24.8%포인트 높은 수준이다.

올해 1∼7월 사이 부산을 찾은 외국인 관광객이 292만7674명으로 집계됐다. 지난해보다 두 달가량 빠른 기록이다. 사진은 부산 사하구 감천문화마을 전경이다. 부산시 제공

특히 7월 한 달간 부산을 찾은 외국인은 50만7045명으로 월간 최고치를 다시 경신했다. 부산 방문 외국인의 전국 점유율도 24.2%로, 방한 외국인 4명 중 1명이 부산을 찾은 것으로 나타났다. 300만명까지 남은 관광객은 7월 말 기준 약 7만2000명에 불과해 8월 초순 300만명 돌파가 확실시된다.

국가별로는 대만과 중국 관광객이 증가세를 이끌었다. 1~7월 대만과 중국 관광객은 각각 60만5000명과 59만4000명으로 집계됐고, 미국 관광객도 25만9675명으로 지난해 같은 기간보다 78.4% 증가했다.

김해국제공항의 외국인 입국객 증가도 부산 관광 활성화에 힘을 보태고 있다. 올 상반기 김해공항을 통해 입국한 외국인은 101만4341명으로 지난해보다 46.6% 증가했다. 특히 김해공항 입국 외국인의 50.2%는 부산에, 47.9%는 경남·울산 등 인근 지역에 머문 것으로 나타났다. 수도권으로 이동한 비중은 1.9%에 그쳐 입국 외국인의 98.1%가 동남권에 머문 것으로 분석됐다.

외국인 관광객 증가는 소비 증가로도 이어졌다. 1~7월 부산지역 외국인 카드 소비액은 7423억원으로, 지난해 같은 기간보다 50.8% 증가해 서울에 이어 전국 2위를 기록했다. 의료관광 관련 소비도 118.4% 늘어 서울을 제외한 전국에서 가장 높은 규모를 보였다.

시는 하반기에도 부산글로벌도시위크와 페스티벌 시월, 부산국제록페스티벌, 부산유엔위크 등 대형 행사를 잇달아 개최하고, 관광 안내체계도 정비해 외국인 관광객 유치와 체류 확대에 나설 계획이다.

전재수 부산시장은 “이제 중요한 것은 몇 명이 왔느냐가 아니라 얼마나 오래 머물고 얼마나 깊이 경험했느냐”라며 “양적 성장에 안주하지 않고 체류 기간 연장과 관광 소비의 지역 확산이라는 질적 성장에 시정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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