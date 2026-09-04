한국 저출산 언급한 푸틴…“전쟁도 안 하는데 러시아 절반 수준”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아의 저출생 문제를 국가 안보 차원의 과제로 규정하면서 극심한 저출산을 겪고 있는 한국을 사례로 언급했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. EPA연합뉴스

타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 3일(현지시간) 러시아 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼(EEF) 총회에서 “출산율이 충분하지 않다는 점이 분명하다”며 “출산율이 높아지도록 모든 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

출산 문제를 국가 안보 문제로 간주하느냐는 질문에는 “그렇게 보고 있다”며 출산율 제고가 러시아의 가장 중요한 과제 가운데 하나라고 강조했다.

푸틴 대통령은 러시아의 출산율이 다른 국가보다 특별히 낮은 수준은 아니라고 주장하면서 한국과 일본을 언급했다.

그는 “특별 군사 작전(우크라이나 전쟁의 러시아식 명칭)이 어느 정도 영향을 미치는 것은 사실이지만 그것이 전부는 아니다”라며 “일본에는 특별 군사 작전이 없고 한국에도 없다”고 말했다.

이어 “한국의 출산율은 0.7로 우리보다 두 배 이상 낮다”며 “일본도 대략 비슷한 수준”이라고 설명했다. 다만 “그렇다고 우리가 그 수준을 목표로 삼아야 한다는 뜻은 전혀 아니다”라며 러시아의 출산율을 더 높은 수준으로 끌어올려야 한다고 강조했다.

푸틴 대통령은 특히 러시아 극동 지역의 출산율이 전국 평균보다 높다는 점을 거론하며 “전국적으로 적어도 극동 지역과 같은 출산율을 달성하고, 극동 지역은 그보다 더 높은 수치를 달성해야 한다”고 말했다.

실제 러시아의 합계출산율은 지속적으로 하락해 지난해 1.37명을 기록했다. 푸틴 대통령은 출산율 제고를 위해 극동 지역에서 셋째 자녀를 출산한 가정에 지급하는 지원금 정책을 2030년까지 연장하는 방안도 제안했다.

한국의 합계출산율은 2023년 0.72명으로 역대 최저치를 기록한 뒤 2024년 0.75명, 지난해 0.80명으로 2년 연속 상승했다. 일본은 지난해 1.14명으로 역대 최저치를 기록했다.

푸틴 대통령은 이와 함께 젊은 여성과 양육 가정에 대한 지원 등 출산·양육 여건을 개선해 인구 감소에 대응해야 한다고 강조했다.

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