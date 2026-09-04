전국 맑지만 남해안·제주 '강풍 주의보'…낮 최고 31도 늦더위 [오늘날씨]

가을 날씨가 찾아온 지난 3일 서울 남산을 찾은 외국인 관광객들이 푸른 하늘 아래 즐거운 시간을 보내고 있다. 뉴스1

금요일인 4일 전국이 대체로 맑겠으나 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강한 바람이 불겠다. 동해안과 제주도에는 당분간 비 소식이 이어지겠다.

기상청에 따르면 오늘부터 주말까지 전국 대부분 지역에서 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎의 강한 바람이 불겠다.

특히 경상권 해안과 제주도에 강풍특보가 발효된 가운데, 전남 남해안과 지리산 부근에도 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상의 돌풍이 예상돼 특보가 확대될 수 있다. 간판이나 비닐하우스 등 시설물 점검과 낙하물 사고, 항공기 결항 여부를 확인해야 한다.

당분간 낮 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고기온은 26∼31도로 예보됐다. 폭염특보가 내려진 제주도는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 치솟겠고, 전라권도 31도 안팎으로 올라 덥겠다.

동풍의 영향을 받는 동해안과 제주도에는 비가 오락가락하겠다. 제주도는 이날 오후까지 비가 내린 뒤 5일 늦은 오후부터 다시 이어지겠다. 강원 동해안·산지도 오전부터 5일 밤까지 비가 오겠으며, 5일에는 경북 북부 동해안과 북동 산지에도 비가 내리겠다.

5일까지 예상 강수량은 △제주도 5∼20㎜ △강원 산지 5∼10㎜ △경북 북부 동해안·북동 산지 5∼10㎜ △강원 동해안 5㎜ 미만이다.

해상 날씨도 험하다. 풍랑특보가 발효된 동해 남부와 남해, 제주도 해상은 바람이 거세게 불고 물결이 2.0∼4.0m(먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠다. 동해안과 경남 남해안, 제주도 해안에는 너울성 파도가 방파제나 갯바위를 넘을 수 있어 해안가 출입을 자제해야 한다.

강원 내륙에는 아침까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가, 강원 산지에는 낮은 구름대의 영향으로 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 주의가 필요하다.

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