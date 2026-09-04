전국 맑지만 남해안·제주 '강풍 주의보'…낮 최고 31도 늦더위 [오늘날씨]

금요일인 4일 전국이 대체로 맑겠으나 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강한 바람이 불겠다. 동해안과 제주도에는 당분간 비 소식이 이어지겠다.
기상청에 따르면 오늘부터 주말까지 전국 대부분 지역에서 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎의 강한 바람이 불겠다.
특히 경상권 해안과 제주도에 강풍특보가 발효된 가운데, 전남 남해안과 지리산 부근에도 순간풍속 70km/h(20m/s) 이상의 돌풍이 예상돼 특보가 확대될 수 있다. 간판이나 비닐하우스 등 시설물 점검과 낙하물 사고, 항공기 결항 여부를 확인해야 한다.
당분간 낮 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높겠다. 이날 낮 최고기온은 26∼31도로 예보됐다. 폭염특보가 내려진 제주도는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 치솟겠고, 전라권도 31도 안팎으로 올라 덥겠다.
동풍의 영향을 받는 동해안과 제주도에는 비가 오락가락하겠다. 제주도는 이날 오후까지 비가 내린 뒤 5일 늦은 오후부터 다시 이어지겠다. 강원 동해안·산지도 오전부터 5일 밤까지 비가 오겠으며, 5일에는 경북 북부 동해안과 북동 산지에도 비가 내리겠다.
5일까지 예상 강수량은 △제주도 5∼20㎜ △강원 산지 5∼10㎜ △경북 북부 동해안·북동 산지 5∼10㎜ △강원 동해안 5㎜ 미만이다.
해상 날씨도 험하다. 풍랑특보가 발효된 동해 남부와 남해, 제주도 해상은 바람이 거세게 불고 물결이 2.0∼4.0m(먼바다 최대 5.0m 이상)로 매우 높게 일겠다. 동해안과 경남 남해안, 제주도 해안에는 너울성 파도가 방파제나 갯바위를 넘을 수 있어 해안가 출입을 자제해야 한다.
강원 내륙에는 아침까지 가시거리 1㎞ 미만의 안개가, 강원 산지에는 낮은 구름대의 영향으로 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 주의가 필요하다.
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