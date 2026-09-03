사순문 장흥군수, 동물보호센터 부실 관리 공식 사과

사순문 전남광주 장흥군수가 지역내 동물보호센터의 참담한 부실 관리 실태에 대해 공식 사과했다. 적정 수용 능력의 두 배가 넘는 동물이 좁은 공간에 방치되고 성별·공격성별 분리조차 이뤄지지 않았다는 정부 합동 조사 결과가 나온 데 따른 후속 조치다.

사순문 장흥군수. 장흥군 제공

사 군수는 3일 입장문을 통해 “보호소에서 안전하게 보호받아야 할 동물들에게 이런 일이 발생한 점을 매우 무겁게 받아들인다”며 “어떤 사정이 있었더라도 보호동물의 안전을 지키지 못한 책임을 통감하고 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

앞서 농림축산식품부는 전남광주특별시와 함께 벌인 합동 조사에서 장흥군 동물보호센터의 민낯을 적발했다. 조사 결과 센터는 적정 수용 능력(60마리)의 약 2.6배에 달하는 158마리의 동물을 한곳에 밀집 수용하고 있었다.

특히 암수 구별이나 공격성 등에 따른 분리 사육이 전혀 이뤄지지 않았으며, 입양을 위한 법정 보호 공고마저 누락되는 등 전반적인 관리 시스템이 마비 상태였던 것으로 드러났다.

장흥군은 이번 사태를 계기로 관내 동물보호센터의 운영 실태 전반을 원점에서 재점검하고 즉각적인 개선 조치에 착수할 방침이다.

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