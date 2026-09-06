[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 6일 (일요일) 66년생, 지금은 때가 좋지 못하니 서두르지 마라

96년생 오르막에 접어드니 힘이 든다. 84년생 오전보다 오후가 잘 풀린다. 72년생 욱하는 마음에 주의하라. 60년생 집안분위기가 무거울 때이다. 48년생 기밀사항을 함부로 발설하지 마라. 36년생 달빛이 유난히 밝고 영롱하구나.

97년생 남의 부담되는 일은 자제하자. 85년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 73년생 뒷일을 대비하는 게 좋다. 61년생 오늘은 오전보다 오후가 길한 운이다. 49년생 용기와 만용의 차이를 혼동말라. 37년생 자애로운 마음으로 감싸주라.

98년생 괜찮은 일거리를 붙잡을 수 있다. 86년생 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라. 74년생 불운했던 과거는 빨리 잊자. 62년생 업무에 차질이 우려된다. 50년생 노하우를 더하면 성공이 높아진다. 38년생 정하면 이롭지만 동하면 불리하다.

99년생 충동적인 구매로 인한 지출이 많다. 87년생 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다. 75년생 두 사람의 일을 혼자 한다. 63년생 대인관계에 있어서 매너를 중시하자. 51년생 한 알의 밀알이 되자. 39년생 미련이 가슴속에 지우버려라.

00년생 금전관계는 언제나 정확하고 깨끗하게하라. 88년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 76년생 인간관계에 가슴에 멍이 든다. 64년생 주변에 동조하는 사람이 없다. 52년생 자신의 마음부터 먼저 일하라. 40년생 바쁘게 움직이지 않는 것이 좋다. 28년생 지나간 것에 연연하지 말자.

01년생 가까운 사람일수록 금전거래 확실히하자. 89년생 다른 곳으로 움직이려니 힘들다. 77년생 남의 쉴 때 열심히 하는 것이 중요하다. 65년생 능동적으로 일을 처리하자. 53년생 시작은 항상 어려움이 따른다. 41년생 지나가는 말이라도 흘려듣지 말자. 29년생 남성은 과음을 삼가하자.

02년생 희생하고 봉사하는 마음으로 베풀자. 90년생 금전관계의 압력이 온다. 78년생 엉겁결에 일을 추진하면 실수한다. 66년생 지금은 때가 좋지 못하니 서두르지 마라. 54년생 원칙이 결여된 시행은 무의미하다. 42년생 건강식품을 구입을 조심하자. 30년생 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다.

03년생 멀리서 동료에 좋은 통신이 날아온다. 91년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 79년생 부족한 듯 모자란 것이 훨씬 이롭다. 67년생 부부간에 감정 상하기 쉽다. 55년생 금전문제에 고심이 온다. 43년생 자식 덕택으로 예방될 수 있다. 31년생 충분히 생각한 후에 발설하자.

04년생 마음이 동요하니 안정을 취하라. 92년생 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 80년생 상호보완적인 관계를 찾자. 68년생 눈높이에 알맞게 맞추자. 56년생 서둘러 방지책을 마련해야 한다. 44년생 자식도 머리가 크면 간섭은 하지 마라. 32년생 운이 견실하니 좋은 흐름이다.

05년생 작은 이익에 연연하지 말자. 93년생 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다. 81년생 친구가 잘되는 것을 보면 괜한 질투다. 69년생 타인을 비방하는 말에 동조말라. 57년생 통신에 즐거움이 있다. 45년생 예방할 수 있는 길을 모색하라. 33년생 건강한 사람도 관리에 신경쓰자.

06년생 가장 좋은 방법은 자신을 믿는 것이다. 94년생 손해본다고 속상해하지 마라. 82년생 동등한 관계를 유지하라. 70년생 항상 쉬운 방법만을 찾지 말라. 58년생 화를 내면 일을 크게 그르친다. 46년생 속내를 보이지 않아야 안전하다. 34년생 먹구름이 걷히고 파란 하늘이 드리운다.

95년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 83년생 괜스레 많은 유혹들이 다가온다. 71년생 룰에 따라 행동하는 것이 필요하다. 59년생 자기가 자신을 믿고 처리하라. 47년생 불필요한 아집이 금불이다. 35년생 방황하면 애만 쓰고 보람은 적다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지