중기 수출 5년내 1800억弗로 늘린다

중소벤처기업부가 2030년까지 중소기업 수출액을 1800억달러(약 244조8000억원)까지 끌어올리기 위해 집중 지원에 나선다. 유망기업을 선정해 지원을 강화하고, 수출전략품목을 다변화하기로 했다.

중소벤처기업부. 뉴시스

중기부는 3일 국무총리 주재 제13회 국가정책조정회의에서 이러한 내용의 ‘중소기업 수출 4대 혁신전략’을 마련·발표했다. 중기부는 중소기업 수출이 올해 상반기 기준 640억달러로 역대 최고치를 기록하고 있는 등 호조세지만 단기적 성과에 그치지 않도록 이 같은 전략을 마련했다고 설명했다.



우선 ‘글로벌 스케일업 500’을 도입해 성장 잠재력이 높은 수출 유망기업 500곳을 대상으로 수출 로드맵 수립을 돕고 이에 기반한 다년도·묶음 지원을 한다. ‘수출 ON 2000’을 통해 청년창업가와 소상공인, 지역기업, 수출 재도전 기업 등 2000곳에 대한 맞춤형 지원도 강화한다.



수출 전략 품목인 패션·푸드·뷰티 디바이스 등에서 차세대 ‘K브랜드 전략품목’을 발굴·육성하고, 산업재·테크 분야에서는 ‘K-Tech(케이테크) 전략품목’을 찾아 글로벌 대기업과 연계한 현지 실증(PoC)과 기술·제품 고도화를 지원한다.



정상외교 성과를 활용해 신흥시장도 개척한다. 인도에는 해외진출 종합거점을 구축하고 브라질에서는 K뷰티 진출을 확대한다. 싱가포르에는 창업특화거점과 글로벌 벤처펀드(K-VCC)를 조성할 예정이다. 유럽에는 K브랜드 상설 팝업스토어를 설치하고 몽골에서는 현지 편의점 유통망을 활용한다.



기업 정책 접근성을 높이기 위해 수출지원사업 통합공고와 신청서류 간소화도 추진한다. 인공지능(AI)을 활용해 기업별 바이어와 지원사업을 추천하고 ‘상시애로 신고센터’도 구축할 방침이다. 또 중소기업 해외진출 정책의 법적 기반인 ‘중소기업 해외진출 촉진법’을 제정하기로 했다.



노용석 중기부 제1차관은 “중소기업 수출 저변과 성장 기반을 더욱 탄탄히 하는 것이 중요하다”며 “기존 국정과제 목표인 1500억달러를 넘어 2030년까지 1800억달러로 도약할 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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