수소로 쇳물 생산… 포스코, 탈탄소 체계 속도

포스코가 글로벌 원료사와 손잡고 수소환원제철 기술 상용화 검증에 나선다.



포스코는 3일 경북 포항 청송대에서 호주 광산기업 BHP와 수소환원제철 협력 계약을 체결했다고 밝혔다. BHP는 철광석을 비롯해 제철용 연료탄, 니켈 등을 공급해 온 포스코의 원료 공급사다.



양사는 이번 협약을 통해 포스코 수소환원제철 공법인 하이렉스(HyREX) 상용 기술 검증에 협력한다. 하이렉스는 석탄 대신 수소를 환원제로 사용해 쇳물을 생산하는 기술이다. 이번 협약에 따라 포스코는 BHP의 철광석을 활용해 다양한 원료 환경에서 하이렉스 기술 성능을 검증하고 이를 바탕으로 기술 상용화 기반을 강화할 계획이다.



포스코는 실제 원료 조건에서 하이렉스 기술이 안정적으로 작동하는지 검증하고 철광석의 특성과 품질에 따른 공정 성능 변화를 시험해 최적의 원료 조건을 도출한다. BHP는 차세대 저탄소 제철 공정에서 자사 철광석의 활용성을 검증하게 된다.



두 회사는 이번 협력을 통해 수소환원제철 원료 기술 노하우를 공유하고, 원료 공급 과정에서 발생하는 스코프3(공급망 전반 탄소 배출량) 탄소 배출 저감 가능성도 모색할 예정이다.

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