대구에 ‘반도체 검사 디자인센터’ 설립

국내 1위 반도체 검사장비 기업인 티에스이(TSE)가 대구에 ‘반도체 검사 디자인센터’를 설립한다.



대구시는 3일 대구시청 산격청사에서 티에스이, 경북대, 계명대와 이 같은 내용의 투자 협약 및 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.



협약에 따라 티에스이는 2030년까지 최신 반도체 설계 장비 구축 등에 300억원을 투자하고, 150명의 연구개발(R&D) 전문 인력을 신규 채용할 계획이다. 시는 티에스이의 성공적인 지역 안착을 위해 입주 공간 확보와 채용 관련 행정 지원에 나선다. 경북대와 계명대는 기업 맞춤형 인력을 양성하고 채용 연계형 교육과정을 개발하는 등 산?학 협력을 통해 안정적인 사업 확장을 뒷받침하기로 했다.



시는 이번 채용이 반도체 맞춤형 인재의 지역 정착으로 이어질 것으로 기대하고 있다. 이를 발판 삼아 ‘비수도권 최대 인재양성 도시’라는 강점을 살려 향후 반도체 기업 유치에도 속도를 낼 방침이다.



1994년 충남 천안에서 설립된 티에스이는 경북대 전자공학과 출신의 권상준 회장이 창업했다. 현재 시가총액 3조원을 바라보는 글로벌 중견기업으로 성장했다. 반도체 검사의 3대 핵심 하드웨어인 프로브카드, 테스트 소켓, 인터페이스 보드를 동시에 개발?생산하는 세계 유일의 ‘반도체 검사 통합 솔루션’ 기업이기도 하다. 티에스이는 지난해 12월에도 대구의 우수한 반도체 인재 생태계에 주목해 대구테크노파크 내에 대구회로설계센터를 개소한 바 있다.



추경호 대구시장은 “대구에서 반도체를 공부한 청년들이 지역에 정착해 세계적인 설계 전문가로 성장할 수 있도록 행정적?정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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