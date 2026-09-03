“시민 디지털 역량 높인다”…김주범 대구시의원, ‘디지털포용 조례’ 본회의 의결 앞둬

대구시의회는 김주범 의원(달서구6)이 대표 발의한 ‘장애인∙고령자 등 정보취약계층의 정보통신접근성 향상을 위한 조례 전부개정조례안’이 기획행정위원회 안건 심사를 통과해 본회의 의결을 앞두고 있다고 3일 밝혔다.

김 의원에 따르면 시는 정보취약계층의 디지털 편의를 돕기 위한 조례를 두고 있으나, 최근 기술 발전으로 시민 사이에서 발생하는 ‘디지털 역량(지능정보 역량) 격차’를 충분히 담아내지 못했다는 지적을 받아왔다.

김주범 대구시의원. 대구시의회 제공

이에 김 의원은 새로 시행된 ‘디지털포용법’을 반영하고, 정보취약계층의 정보 격차 해소를 넘어 모든 시민의 지능정보 역량을 높이고자 이번 개정 조례안을 발의했다.

이번 개정안은 조례 이름을 ‘대구시 디지털포용 조례’로 바꾸고 △해마다 디지털포용 시행계획 수립∙시행 △지능정보 역량 함양 관련 사업∙비용 지원 △디지털취약계층 정보 접근∙편의 증진 사업∙교육 추진 등의 내용을 담았다.

김 의원은 “이번 개정으로 모든 시민이 지능정보기술의 혜택을 누리며 삶의 질 향상과 사회 통합에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했‘다.

상임위를 통과한 조례안은 16일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지