천호엔케어, ‘퓨어 유기농 토마토즙’ 출시

사진=천호엔케어 제공

건강식품 기업 천호엔케어가 유기농 토마토를 100% 착즙한 스틱형 주스 ‘퓨어 유기농 토마토즙’을 선보인다.

이번 제품은 천호엔케어의 ‘퓨어’ 라인 신제품이다. 퓨어 라인은 원물의 맛과 영양을 살린 착즙액을 간편하게 즐길 수 있도록 스틱 형태로 만든 제품군이다.

퓨어 유기농 토마토즙은 100% 스페인산 유기농 토마토를 원료로 사용했다. 농축 후 물을 다시 넣는 방식이 아닌, 물을 첨가하지 않고 원물을 직접 착즙하는 NFC 공법을 적용해 토마토 본연의 풍미를 담았다.

업체 측은 제품 1포에 180g 기준 토마토 약 1/3개 분량이 들어가며, 토마토에 함유된 라이코펜과 식이섬유 등 영양 성분을 간편하게 섭취할 수 있도록 했다고 설명했다.

스틱 타입의 개별 포장으로 제작돼 보관이 간편하고 외출이나 이동 시에도 휴대할 수 있다. 개별 포장 형태로 필요할 때 한 포씩 섭취할 수 있다.

천호엔케어 관계자는 “유기농 토마토 자체의 맛과 영양을 담으면서도 간편하게 마실 수 있도록 제품을 구성했다”며 “가족이 함께 부담 없이 즐길 수 있는 건강주스를 찾는 분들에게 추천한다”고 전했다.

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