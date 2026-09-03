세계일보

검색

박해숙 강원도여성가족연구원 성별영향평가센터장, 성평등진흥유공 국무총리 표창 수상

입력 :
춘천=배상철 기자 bsc@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

박해숙 강원도여성가족연구원 성별영향평가센터장이 국무총리 표창을 수상했다. 

 

강원도여성가족연구원은 2일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 양성평등주간 기념식에서 박 센터장이 ‘2026년 성평등진흥유공’ 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다. 

 

박해숙 강원도여성가족연구원 성별영향평가센터장이 국무총리표창을 수상했다. 강원도여성가족연구원 제공
박해숙 강원도여성가족연구원 성별영향평가센터장이 국무총리표창을 수상했다. 강원도여성가족연구원 제공

 

박 센터장은 성평등 정책의 실효성을 높이고 지역사회 성평등 문화를 확산하는 데 기여한 공로를 인정받았다. 

 

성평등가족부는 양성평등주간을 맞아 성평등 정책과 문화 확산에 기여한 개인과 기관을 발굴해 성평등진흥유공 49점과 성별영향평가 유공 3점 등 총 52점의 포상을 수여했다. 이 가운데 성평등진흥유공 국무총리 표창은 박해숙 센터장을 포함한 5명에게 수여됐다.

 

박 센터장은 강원도와 18개 시∙군을 비롯한 공공기관의 성별영향평가 및 성인지예산제도 운영을 지원하며 지역 성평등 정책의 실효성을 높이는 데 힘써왔다.

 

특히 성별영향평가와 성인지예산 컨설팅을 체계적으로 운영하고 정책 담당자와 컨설턴트의 전문성 향상을 위한 교육 및 협력체계를 강화했다.

 

또 성별영향평가 결과가 실질적인 정책 개선으로 이어질 수 있도록 정책개선 이행 상황을 지속적으로 점검하고 우수사례를 발굴·확산하는 등 제도의 내실화에 기여했다.

 

연구원 관계자는 "앞으로도 성별영향평가와 성인지예산제도의 연계를 강화하고 정책개선 이행점검과 우수사례 확산, 담당 공무원 및 컨설턴트의 전문성 제고 등을 통해 도민이 체감할 수 있는 성평등 정책의 실현과 제도의 내실화를 지속적으로 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.


춘천=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

미야오 안나, '상큼 발랄'
  • 미야오 안나, '상큼 발랄'
  • [포토] 아이린 '눈부신 등장'
  • 차희 '반가운 손인사'
  • 서은수 '상큼 발랄'