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김혜수, 하지영에 강의 수강료까지 내줬다…"내 우주"

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방송인 하지영이 배우 김혜수가 강의를 추천해주고 수강료까지 대신 내준 일화를 공개했다.

 

하지영은 2일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에서 게스트로 출연한 코미디언 하하와 김원효와 함께 다양한 이야기를 나눴다.

하지영. &#39;유튜브하지영&#39; SNS 캡처
하지영. '유튜브하지영' SNS 캡처

하지영은 "제가 가장 존경하는 선배님은 김혜수 선배님이다. 제 우주다"라고 말했다.

 

하하는 "김혜수 누나는 나도 소문을 들어서 아는데 진짜 좋으신 분이다. 꼭 그런 귀인이 있다"고 했다.

 

하지영은 "얼마 전에 유튜브에 '하지영 십몇 년 먹여 살린 김혜수' 이런 영상이 올라오더라"고 했다.

 

그는 "제가 '한밤의 TV 연예' 끝나고 이 일을 그만둬야 했다"고 말했다.

 

이어 "혼자 공부하고 있는데 김혜수 선배님이 '이런 강의가 있는데 지영 씨가 들으면 너무 좋을 것 같다. 와서 한번 들어봐라' 라고 말했다"고 했다.

 

김혜수가 추천한 강의는 영화랑 음악을 공부하는 강의였다고 했다.

 

하지영은 "그 강의를 듣고 그다음부터 행사 진행를 했다"며 "난 몰랐는데 강의 수강료가 있었다. 15명이 듣는데 비용이 꽤 비쌌다. 제가 알기론 언니가 다 낸 걸로 알고 있다"고 말했다.

<뉴시스>


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