하하, 신인 시절 "기선제압하며 무시하더라"…"잘해준 사람은 아직 연락"

방송인 하하가 과거 리포터 시절 무례한 연예인의 태도에 똑같이 맞받아쳤던 일화를 공개했다.

하하는 2일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에 게스트로 출연해 배우 겸 방송인 하지영·코미디언 김원효와 다양한 이야기를 나눴다.

이날 하지영은 리포터 시절 연예인들의 무성의한 태도에 상처받았던 일화를 털어놨다.

그러자 하하는 "나는 옛날에 싸웠다"고 했다.

그는 "예전에 인터뷰하다가 약간 기선 제압으로 나를 무시하더라"고 했다.

이어 "'(이거) 몰라요' 라고 하면 '네 몰라요' 라고 했다"고 말했다.

또 "잘해주면 나도 잘해주고 못 해주면 나도 못했다"며 "선한 영향력으로 뭔가를 품을 수 있는 그릇이 없었다"고 했다.

하하는 당시 친절한 태도로 보였던 연예인들을 언급했다.

하하는 "그때 나한테 잘해줬던 사람들과는 아직도 연락한다"며 "신화. 얘네는 진짜 사람이다. 너무 친하고 너무 사랑한다"고 말했다.

그는 가수 김장훈과 그룹 베이비복스도 언급했다.

하하는 "(김장훈은) 내가 정말 아무것도 아닐 때 날 데리고 다녔다"고 했다.

그는 "베이비 복스. 당시에 난 주어진 질문대로만 질문을 던졌다. 내가 무례했는데도 불구하고 날 품어줬다"고 했다.

<뉴시스>

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