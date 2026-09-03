대구 동구, 12일 ‘2027학년도 고등학교 입학 박람회’ 개최

대구 동구는 12일 대구일마이스터고등학교에서 ‘2027학년도 동구 고등학교 입학 박람회’를 개최한다고 3일 밝혔다.

조일고, 강동고, 대구동부고, 영신고 등 동구 지역 10개 고등학교가 참여하는 이번 행사에서는 학교별 교육과정과 특색 있는 교육활동, 입학 관련 정보 등을 소개한다.

지난해 열린 동구 고입박람회에서 학생과 학부모들이 학교별 홍보부스를 찾아 진학 상담을 받고 있다. 대구 동구 제공

행사장은 학교별 홍보 공간을 중심으로 꾸며진다. 학생과 학부모는 관심 있는 학교를 직접 찾아가 궁금한 점을 묻고, 학교 관계자로부터 입학 전형과 지원 방법 등에 대한 구체적인 안내를 받을 수 있다. 아울러 학생∙학부모를 대상으로 한 1대1 상담과 ‘교육정책 변화에 따른 나에게 맞는 고교 선택’이라는 주제의 특별 강연도 진행해 고교 선택에 필요한 유용한 정보를 제공한다.

이와 함께 박람회에 참여한 학생들이 다양한 학교 정보를 더욱 즐겁게 탐색할 수 있도록 ‘도장 찍기 기획 행사’도 마련해 정보 습득과 참여의 재미를 더할 예정이다.

우성진 동구청장은 “고등학교 선택을 앞둔 학생과 학부모들이 학교마다 어떤 교육과정과 특색을 가지고 있는지 직접 확인하고, 자신에게 맞는 학교를 찾아볼 수 있도록 이번 박람회를 마련했다”며 “앞으로도 학생과 학부모가 사교육에 의존하지 않고 공교육 안에서 정확하고 실질적인 교육 정보를 얻을 수 있도록 맞춤형 교육지원 사업을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

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