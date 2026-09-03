“공무·개인 일정 구분해야”…박진영 美 출장에 국회 ‘주의’ 조치

박진영 대중문화교류위원회(대중위) 공동위원장이 지난해 미국 공무 출장 과정에서 개인 업무를 소화했다는 등의 이유로 국회의 지적을 받은 것으로 알려졌다.

지난 7월27일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 ‘2027년 패노메논 추진계획 발표’ 대중문화교류위원회 기자간담회에서 공동위원장을 맡은 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 추진 계획을 발표하고 있다. 연합뉴스

3일 대중위 등에 따르면 최근 문화체육관광위원회 전체회의에서 박 위원장의 출장 관련, 문체위가 “민간위원의 공무국외출장 시 공무 일정과 개인 또는 소속 기업의 관련 일정을 명확히 구분해달라”며 문화체육관광부에 주의 조치했다.

앞서 박 위원장은 지난해 11월13~23일 미국 뉴욕과 로스앤젤레스를 다녀왔다. 일정에는 K-팝 중심 대형 축제 ‘패노메논’ 관련 면담 등도 포함됐다. 여비가 지급된 공무 기간은 11월13~18일까지 5박6일인데 박 위원장의 일정이 8박11일로 늘어난 것이 문제가 됐다.

대중위 지원단은 보도자료에서 “출장 관련 여비 집행, 일정 조정 등의 제반 사항은 관계 법령과 규정에 따라 적법하게 처리됐다”며 “개인 일정이었던 후반부 일정의 귀국 항공편을 포함한 소요비용은 모두 위원장 본인이 부담했다”고 밝혔다.

비상근직인 박 위원장의 공무 출장 이후 개인 일정 변경과 귀국 연기는 규정상 별도의 사전 승인 대상에 해당하지 않는다고도 설명했다.

국회의 ‘주의’ 조치에는 “향후 유사 업무를 법적 허용 범위보다 더욱 엄격하고 투명하게 관리하겠다는 취지에서 법령 위반이 없음에도 ‘주의’ 조치를 내린 것으로 이해하고 있다”고 전했다.

대중위는 지난해 대통령 직속 위원회로 출범했다. 가수 겸 프로듀서인 박 위원장은 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 공동위원장을 맡고 있다.

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