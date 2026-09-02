김정관 산업장관, G20서 AI 혁신 강조…공급망 협력 제안

“AI 혁신, 공급망 회복력 기여할 것”
“韓, G20 회원국들과 적극 협력”
김정관 산업통상부 장관이 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신장관회의에 한국 측 수석 대표로 참석해 인공지능(AI) 혁신을 강조하며 공급망 협력을 제안했다.
G20 회원국들이 AI 지식재산 정책과 AI 표준, 산업 혁신, 공급망 투자 등을 논의한 이 자리에서 김 장관은 “AI 혁신과 지식재산권이 상호 강화되는 방향으로 제도가 발전해야 한다”고 말했다. 특허 분야에선 AI 활용 확대로 혁신 참여의 기회가 많아지고 있는 만큼, 신뢰할 수 있는 특허 제도가 뒷받침돼야 한다고 언급했다.
김 장관은 또 산업 현장의 수요와 활용 경험을 반영한 AI 표준 마련의 중요성을 강조하면서 자율 제조·AI 미래차·로봇 등 주요 산업 분야에서 산업계 참여를 바탕으로 AI 표준 발굴과 개발을 지원하는 한국의 경험을 설명했다. 공급망 분야에선 AI와 제조 혁신이 공급망 회복력을 높이는 데 기여할 수 있다고 강조했다.
김 장관은 “주요 제조업에 AI를 확산하고 생산 계획·수요 예측·공급망 관리 등에 활용함으로써 기업의 변화 대응 능력과 공급망 효율성과 유연성을 높일 수 있다”면서 “이런 노력이 개별 기업의 생산성 향상을 넘어 글로벌 생산 네트워크 전체의 위기 대응 능력 향상과 새로운 협력 기회 창출로 이어질 수 있다”고 말했다. 이어 “AI 혁신이 실제 산업 경쟁력으로 이어지려면 기술 발전뿐 아니라 지식재산 제도, 표준, 회복력 있는 공급망이 함께 발전해야 한다”며 “한국도 G20 회원국들과 적극 협력해 나가겠다”고 했다.
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