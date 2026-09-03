경기교육청 ‘100일간 폰 내려놓기’ 도전

경기도교육청이 학생들의 스마트폰 과의존을 예방하고 일상의 주도권을 스스로 되찾도록 돕는 ‘폰 프리(Phone-Free) 100일의 기적’ 프로젝트를 가동했다. 스스로 자기조절 능력과 집중력을 키우는 100일간의 대장정이다.



2일 도교육청에 따르면 전날 시작된 이 프로그램은 학교 차원의 일률적 수거나 강제 제한 등 기존의 통제방식에서 벗어나 학생자치회가 이끌고 교육공동체가 함께 실천하는 ‘자율적 디지털 디톡스’ 형태로 진행된다. 각 학교 학생자치회는 사전 토론과 설문조사를 거쳐 스마트폰 과몰입에 따른 수면 부족, 대화 단절, 학습 집중력 저하 문제를 공론화하고 학교 실정에 맞는 실천 수칙을 마련했다.



참여 학생들은 오는 12월 초까지 100일간 스스로 정한 다짐을 바탕으로 매일 스마트폰 사용 습관과 변화 과정을 기록하며 자기조절 능력을 기른다.



스마트폰을 내려놓은 빈자리는 도교육청의 독서·예술·스포츠(RAS) 프로그램이 채운다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지