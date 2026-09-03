학생부 성적 미반영 ‘논술우수자’ 확대 [수시특집-삼육대]

삼육대학교는 2027학년도 수시모집에서 총 1029명을 선발한다. 전년도 선발 인원(825명) 대비 24.7% 늘었다. 전체 모집 인원 중 수시가 차지하는 비중은 80%에 달한다. 원서 접수는 7∼11일이다.



삼육대는 ‘논술우수자전형’을 확대했다. 신학과와 예체능계열을 제외한 전 학과에서 전년 154명보다 123명 늘어난 277명을 뽑는다. 이는 모든 전형에서 가장 큰 규모다. 약학과도 올해 처음으로 논술전형을 도입해 5명을 모집한다.



논술우수자전형은 학생부 성적을 전혀 반영하지 않고 논술고사 성적 100%로 합격자를 가린다. 수능최저학력기준도 일반학과 기준 국어?영어?수학?탐구(1과목) 중 1개 영역 3등급 이내로 정해졌다. 다만 약학과는 국어?영어?수학(미적분 또는 기하)?과탐(1과목) 중 3개 영역 합 5등급 이내를 충족해야 한다. 논술고사는 ‘약술형 논술’ 형식으로 출제된다.

이규일 입학처장

세움인재전형(종합전형)은 231명을 선발한다. 1단계에서 서류평가 100%로 4배수를 선발하고, 2단계에서 1단계 서정 60%와 면접 40%를 합산한다. 서류평가는 학생부에 기록된 내용을 학업역량, 진로역량, 공동체역량 등 평가항목을 기준으로 종합 정성평가한다. 2단계 면접은 제시문 없이 학생부를 기반으로 서류평가 내용을 확인하고 개별 질문하는 방식이다. 시간은 8분 이내다. 세움인재전형의 수능 최저학력기준은 약학과만 있다. 국어?영어?수학(미적분 또는 기하)?과탐(1과목) 중 3개 영역 합 5등급 이내다.



교과전형인 학교장추천전형은 131명을 모집한다. 학생부 교과성적 100%로 선발하는 전형이다. 학교장추천전형의 체육학과와 아트앤디자인학과는 실기 성적도 반영한다. 체육학과는 학생부 40%, 실기 60%이며, 아트앤디자인학과는 학생부 20%, 실기 80%를 합산한다.

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