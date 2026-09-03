의예과 지역인재전형, 4과목 등급 합 6 이내 [수시특집-영남대]

영남대학교는 2027학년도 수시모집에서 정원 외 인원 333명을 포함해 총 4225명을 모집한다. 오는 7일 오전 9시부터 11일 오후 6시까지 수시모집 원서접수를 실시한다.



올해 수시모집에서는 산업 수요 맞춤형 인재 양성을 위해 ‘컴퓨터학부 AI융합전공’ 모집단위를 신설했다.



기존 컴퓨터학부 소프트웨어융합전공은 산업 전반에서 중요성이 커지고 있는 정보보안 분야의 전문성을 강화하기 위해 ‘소프트웨어보안전공’으로 명칭을 변경해 신입생 모집에 나선다. 2개 전공 모두 이번 수시에서 각각 52명(정원 내)을 모집한다.

정정순 입학처장

올해 처음 도입하는 의예과 ‘지역의사선발’ 전형에서 13명을 선발한다. 의예과 학생부종합 지역인재전형에서는 수능최저학력기준을 대학수학능력시험 국어, 수학, 영어, 과학탐구(상위 1개) 4개 영역의 등급 합 6 이내로 변경했다.



2025학년도에 신설한 차세대반도체학과와 스마트모빌리티학과도 55명을 선발한다. 국가 첨단전략사업이자 차세대 성장 동력 산업인 반도체 산업에서 인성과 실력을 갖춘 현장형 전문 인력을 양성하기 위해 신설한 차세대반도체학과는 수시모집에서 25명을 선발한다. 자율주행, 전기자동차, 지능형 로봇 등 미래 신기술 산업을 선도할 인력 양성을 위해 설립된 스마트모빌리티학과는 특성화고졸재직자전형으로 30명을 선발한다.



영남대 군사학과는 대구·경북 지역에서 유일하게 육군과의 협약을 통해 예비 장교를 선발한다. 입학생 전원에게 등록금 전액을 군 가산복무 지원금으로 지급하고, 생활관 우선선발 기회를 제공한다. 졸업 후 육군 장교로 전원 임관되며 의무복무기간 후에는 장기복무 지원이 가능해 군 전문가로서의 경력을 이어 나갈 수 있다.

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