논술전형, 일반형·창의형 이원화 개편 [수시특집-중앙대]

중앙대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 57.5%에 해당하는 2862명(정원 내 2517명, 정원 외 345명)을 선발한다. 원서접수는 8일부터 11일까지다.



전형별 모집인원은 △학생부종합전형 1478명 △학생부교과(지역균형)전형 508명 △논술전형 489명 △실기/실적위주전형 387명이다.



가장 많은 인원을 선발하는 학생부종합전형은 선발 체계를 3원화했다. 기존 서류 100%의 ‘융합형인재’(378명)와 1단계 서류(5배수), 2단계 면접 30%를 합산하는 ‘탐구형인재’(512명)에 더해 ‘성장형인재’(108명)를 신설했다. 성장형인재는 1단계 서류 100%로 5배수를 선발한 뒤 2단계에서 면접 30%를 반영하는 다단계 전형으로, 탐구형인재와 달리 수능 최저학력기준을 적용한다는 점에서 차별화된다. 성장형인재의 수능 최저학력기준은 서울캠퍼스 인문·자연계열 및 간호학과 기준 3개 영역 등급 합 6 이내이며, 약학부와 의학부는 4개 영역 등급 합 5 이내다. 탐구형, 융합형, 성장형 간 복수지원이 가능하다.

김정웅 입학처장

학생부교과(지역균형)전형은 학생부 100%(교과 90%+출결 10%)로 선발하며, 이 중 239명은 입학 후 유연한 진로 설계를 지원하는 전공개방모집으로 뽑는다. 실기/실적위주전형은 실기형 313명, 특기형 74명을 선발한다.



논술전형은 이원화 체제로 개편됐다. 수능 이후 고사를 진행하고 수능 최저기준을 적용하는 ‘논술(일반형, 403명)’과, 수능 부담을 없애기 위해 수능 최저기준을 적용하지 않는 재학생 전용 ‘논술(창의형, 86명)’로 나눠 선발한다. 창의형 고사는 수능 이전인 10월11일에 실시된다.



미래 첨단전략 분야 모집정원도 확대됐다. 지능형반도체공학과가 30명, AI학과가 56명, 소프트웨어학부가 160명, 산업보안학과가 69명으로 정원을 늘렸다. 우수 신입생을 위해 최초합격자 상위 10%에게 4년 전액 장학금을 지급하는 ‘중앙우수인재’ 등 장학 혜택도 대폭 강화했다.

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