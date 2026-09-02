롯데·신세계, 추석 앞두고 파트너사에 대금 조기 지급

롯데와 신세계 등 국내 유통기업들이 추석 명절을 앞두고 파트너사에 납품대금 조기 지급에 나선다. 추석 명절을 앞두고 원자재 구매와 임금 지급 등 각종 비용이 늘어나는 파트너사의 자금 운용을 지원하기 위한 조치다.

롯데는 추석 명절을 앞두고 1만2000여개 파트너사에 납품 대금 9495억원을 조기 지급한다고 2일 밝혔다. 이번 대금 조기 지급에는 롯데백화점, 롯데건설, 롯데글로벌로지스, 롯데홈쇼핑 등 27개 계열사가 동참한다. 참여 계열사들은 당초 지급일보다 평균 8일 앞당겨 추석 연휴 전까지 대금을 지급할 예정이다. 롯데는 2013년부터 매년 명절을 앞두고 납품대금을 조기 지급하고 있다. 단순한 일회성 지원을 넘어 협력사의 경영 안정성을 높이고 그룹과 파트너사 간 장기적인 협력 관계를 강화하려는 취지다.

롯데 관계자는 “추석을 맞아 파트너사들의 부담을 완화하는데 이번 납품 대금 조기 지급이 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 파트너사와 함께 건강한 산업 생태계를 구축할 수 있도록 다양한 상생 활동을 꾸준히 펼쳐나가겠다”고 말했다.

신세계그룹도 2026년 추석 명절을 앞두고 중소 협력회사의 납품 대금을 조기 지급한다. 이마트, 신세계백화점, SSG닷컴 등 그룹 내 3개사가 참여하며 최대 12일 앞당겨 지급하는 조기 지급분과 기존 거래 조건에 따른 정기 지급분을 합산한 총 1조9500억원 규모의 자금을 집행한다.

신세계그룹 관계자는 “명절 전후 자금 수요가 집중되는 시기에 협력사들의 부담을 줄이는데 노력하고 있다”며 “신세계그룹은 평상시에도 매월 3~4회에 걸쳐 정기적으로 대금을 지급함으로써 협력회사들의 자금 활용이 안정적으로 이뤄지도록 하고 있다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지