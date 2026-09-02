이경진, 35년 간직한 에르메스 시계 공개…“희귀해 가격 측정 어려워”

유튜브 채널 ‘찐 여배우들’ 화면 캡처

배우 이경진이 35년 동안 간직해 온 에르메스 시계를 공개했다.

2일 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 김영란, 이경진, 안소영이 서울 반포 일대를 찾아 쇼핑을 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 세 사람은 한 시계 수리점을 찾았다. 이경진은 오랫동안 보관해 온 에르메스 시계를 꺼내 보이며 특별한 사연을 공개했다.

이경진은 “이 시계가 한 35년 됐는데 간직했다. 에르메스 시계인데 이제 찬 거다”라며 “35년 전에 차고 오랫동안 안 찼더니 시계줄이 다 삭았다. 시계줄을 바꾸려고 왔다”고 설명했다.

이어 오랜 시간 시계를 보관해 온 만큼 수리를 위해 장인들이 작업하는 곳을 찾았다고 밝혔다.

시계에 얽힌 사연도 공개했다. 제작진이 “직접 사신 거예요?”라고 묻자 이경진은 “아니, 선물 받은 거”라고 답했다.

누구에게 선물 받았는지를 묻는 질문에는 잠시 말을 아끼던 이경진은 상대의 성별을 묻자 “남자지”라고 웃으며 답해 눈길을 끌었다.

해당 시계는 현재는 나오지 않는 희귀한 제품으로 알려졌다. 영상에서는 오랜 시간이 지난 제품인 만큼 정확한 가격을 매기기 어렵다는 설명도 나왔다. 수동 방식의 시계로 관리만 잘하면 오랫동안 사용할 수 있다는 점도 언급됐다.

이경진은 오래된 시계들을 살펴보며 자신의 취향을 이야기하는 등 시계에 대한 애정을 드러냈다. 이후 35년 만에 다시 꺼낸 에르메스 시계를 손본 뒤에는 “잘 갖고 왔다. 이제 고쳐진 것 같다”며 만족감을 나타냈다.

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