헤어·바디부터 구강·아로마까지…뷰티업계, 일상 속 토탈 케어 경쟁

뷰티의 영역이 얼굴에서 헤어·바디·구강 등 일상 전반으로 넓어지고 있다. 단순히 세정·보습 같은 기본 기능을 넘어 성분과 효능은 물론 향과 사용감, 디자인까지 고려한 제품이 잇따르는 가운데, 매일 반복하는 샤워와 양치 시간을 자기관리와 휴식의 시간으로 바꾸려는 ‘토탈 셀프케어’ 트렌드가 확산하고 있다.

사진 = 듀온미 제공

2일 업계에 따르면 최근 뷰티 브랜드들은 하루의 일상적인 관리 시간을 휴식과 자기관리의 시간으로 바꾸는 제품과 프로그램을 잇따라 선보이고 있다. 특히 집에서도 호텔이나 전문 케어숍에서 받는 듯한 경험을 원하는 소비자가 늘면서 제품의 기능뿐 아니라 감성적인 사용 경험까지 중요해지고 있다.

해움인터내셔널의 프리미엄 라이프스타일 케어 브랜드 듀온미(DUONMI)는 호텔급 어메니티의 품질과 감성을 담은 ‘엑소럭스 에센셜 헤어&바디 4종 세트’를 출시했다. 샴푸·트리트먼트·바디워시·바디로션으로 구성된 제품으로, 헤어부터 바디까지 한 번에 관리할 수 있도록 토탈 케어 콘셉트를 적용했다. 병풀잎추출물과 알로에베라추출물, 판테놀, 아미노산 등을 활용한 헤어 제품과 시어버터, 해바라기씨오일, 올리브오일, 세라마이드 등을 담은 바디 제품으로 구성했다.

특히 듀온미는 성분뿐 아니라 향과 사용감, 패키지 디자인까지 호텔·리조트 어메니티에서 느낄 수 있는 감성을 구현하는 데 초점을 맞췄다. 집에서 매일 사용하는 샤워 시간을 단순한 세정이 아닌 ‘작은 휴식’으로 확장한 셈이다.

이 같은 흐름은 구강케어 시장에서도 나타난다. LG생활건강의 오랄 뷰티 브랜드 유시몰은 미백 기능을 강화한 펌핑형 ‘화이트닝 퍼플코렉터 세럼*치약’을 선보였다. 기존 치약의 세정 기능에 미백과 톤업, 착색 억제, 치아 강화 등의 기능을 더한 제품이다. 10배 고함량 미백 성분을 담은 세럼 제형과 퍼플 코렉팅 기술을 적용했으며, 1450ppm 고불소를 처방했다. 여기에 보랏빛 펌핑 용기를 적용해 사용 편의성과 디자인까지 차별화했다.

피부 관리에서도 단순한 제품 판매를 넘어 ‘경험’을 제공하는 움직임이 확대되고 있다. 아모레퍼시픽의 K-더마 브랜드 에스트라는 ‘2026 올해의 브랜드 대상’ 병원화장품 부문에서 11년 연속 1위를 차지하며 피부과학 전문성을 앞세운 브랜드 경쟁력을 이어가고 있다.

에스트라는 병의원 네트워크와 의료진 협업을 기반으로 피부 고민에 대한 전문성을 강조하면서 소비자 신뢰를 확보하고 있다. 최근에는 국내에서 축적한 더마 전문성을 바탕으로 일본과 동남아를 비롯해 미국·캐나다·호주·중국 등으로 시장을 확대하고 있으며, 올해 유럽 세포라 19개국 약 860개 매장에도 진출했다.

뷰티의 영역을 제품에서 ‘웰니스 경험’으로 확장하는 사례도 등장했다. 아로마테라피 기반 스칼프&스킨케어 브랜드 아로마티카는 사회공헌 프로그램 ‘맘편한테라피’의 대상을 암환자와 의료진으로 확대했다.

2023년 비혼모를 대상으로 시작한 이 프로그램은 아로마테라피 교육과 임직원 봉사활동을 결합한 형태다. 최근에는 여의도성모병원과 협력해 암환자와 간호사를 대상으로 향을 경험하고 에센셜오일과 괄사를 활용한 셀프 마사지, 룸스프레이 만들기 등을 진행했다.

뷰티 시장에서 성분과 효능을 꼼꼼히 따지는 기능성 소비는 여전히 중요하지만, 동시에 향과 촉감, 디자인, 사용 편의성 등 감각적인 요소와 심리적 만족까지 제품 선택의 기준으로 자리 잡고 있는 추세다.

이에 맞춰 업계는 기능과 효능에 감각적인 경험과 휴식의 가치를 더하며 소비자의 일상 속 ‘셀프케어’ 접점을 넓혀가고 있다.

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