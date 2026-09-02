용혜인 장관 후보자, ‘의원직 사퇴’ 묻자 “청문회 준비하며 생각 정리할 것”

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 의원직 사퇴와 관련해 “청문회를 잘 준비하면서 생각을 정리할 것”이라고 말해 사실상 의원직을 유지하겠다는 뜻을 밝혔다.

용 후보자는 2일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 처음 출근했다. 취재진이 의원직 사퇴 여부를 묻자 그는 “인사청문회가 단순히 제가 혼자 얘기하는 공간이 아니고 국민과 함께하는 소통으로 안다”며 “그 과정에서 많은 말씀을 나누도록 청문회를 잘 준비하겠다”고 말했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 첫 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

용 후보자는 지난달 31일 “당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외 정당이 돼야 하는 어려움이 있다”며 의원직을 유지하겠다는 입장을 내놨다. 이후 국민의힘에서 비판이 이어졌고, 민주당 내부에서도 의원직 사퇴 여부를 놓고 의견이 갈리고 있다.

검찰 보완수사권 폐지로 여성폭력 피해자 보호가 약화할 수 있다는 지적에 대해서는 현장 목소리를 듣겠다고 했다. 용 후보자는 “많은 여성분이 우려하고 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “피해자들이 보완수사나 재수사 과정에서 권익을 침해받지 않도록 현장의 목소리를 폭넓게 경청하고 관련 부처들과 긴밀하게 협의할 것”이라고 말했다.

이재명 대통령이 지속 강조하는 ‘남성 역차별’ 문제에 관해서는 “남성들이 경험하는 여러 어려움도 경청과 공론화를 통해 정책에 반영해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “성평등부가 여성들이 경험하는 구조적 불평등을 해소하고, 남성들이 경험하는 어려움도 정책에 반영하는 창구 역할을 충실히 해내야 할 것”이라고 덧붙였다.

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