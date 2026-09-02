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친청계 최민희, 감찰단 前부단장 '鄭세력' 발언에 "黨혁신 필요"

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"윤리감찰단이 이중잣대·표적 감찰을 안 하리라 믿을 수 있나"

더불어민주당 친청(친정청래)계인 최민희 최고위원은 2일 이른바 '정청래 세력 작업' 발언이 알려진 직후 강민구 전 윤리감찰단 부단장이 해임된 것과 관련, "중앙당 혁신이 필요하다"고 말했다.

최 최고위원은 이날 페이스북 글에서 강 전 부단장이 친명(친이재명)계인 박선원 최고위원에게 보낸 텔레그램 메시지 보도 사진을 첨부한 뒤 "특정 지도부와 윤리감찰단 부단장이 '정청래 세력' 운운하며 사적 텔레그램을 주고받고 인사 관련 언급을 할 정도이니 무슨 말이 필요한가"라면서 이같이 밝혔다.

최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 8월 31일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 8월 31일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

그는 "김민석 대표가 신속히 강 부단장을 해임한 것은 일단 긍정적으로 평가하나 윤리감찰단에 대한 의구심은 어떻게 해소할 것인가"라며 "이런 윤리감찰단이 이중잣대·표적 감찰을 안 하리라는 믿음을 가질 수 있을까"라고 말했다.

이어 "민주당 당직자들의 줄서기 관행을 지적하는 소리를 많이 들었다. 당직자들과 만날 일이 많지 않아 무슨 소리인가 했다"라며 "강민구 텔레그램으로 실체를 확인한 건가 싶다"고 덧붙였다.

최민희 의원 페이스북. 페이스북 캡처
최민희 의원 페이스북. 페이스북 캡처

앞서 강 전 부단장은 전날 박 최고위원에게 텔레그램을 통해 "정청래 세력들이 (윤리감찰단장인) 김기표 의원 작업 들어온 듯하다"라는 메시지를 보냈으며 이 모습이 카메라에 노출돼 보도됐다.

김민석 대표는 이후 강 전 부단장을 해임했다. 해임 이유는 밝히지 않았다.

<연합>


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