친청계 최민희, 감찰단 前부단장 '鄭세력' 발언에 "黨혁신 필요"

더불어민주당 친청(친정청래)계인 최민희 최고위원은 2일 이른바 '정청래 세력 작업' 발언이 알려진 직후 강민구 전 윤리감찰단 부단장이 해임된 것과 관련, "중앙당 혁신이 필요하다"고 말했다.



최 최고위원은 이날 페이스북 글에서 강 전 부단장이 친명(친이재명)계인 박선원 최고위원에게 보낸 텔레그램 메시지 보도 사진을 첨부한 뒤 "특정 지도부와 윤리감찰단 부단장이 '정청래 세력' 운운하며 사적 텔레그램을 주고받고 인사 관련 언급을 할 정도이니 무슨 말이 필요한가"라면서 이같이 밝혔다.

최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 8월 31일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

그는 "김민석 대표가 신속히 강 부단장을 해임한 것은 일단 긍정적으로 평가하나 윤리감찰단에 대한 의구심은 어떻게 해소할 것인가"라며 "이런 윤리감찰단이 이중잣대·표적 감찰을 안 하리라는 믿음을 가질 수 있을까"라고 말했다.



이어 "민주당 당직자들의 줄서기 관행을 지적하는 소리를 많이 들었다. 당직자들과 만날 일이 많지 않아 무슨 소리인가 했다"라며 "강민구 텔레그램으로 실체를 확인한 건가 싶다"고 덧붙였다.

최민희 의원 페이스북. 페이스북 캡처

앞서 강 전 부단장은 전날 박 최고위원에게 텔레그램을 통해 "정청래 세력들이 (윤리감찰단장인) 김기표 의원 작업 들어온 듯하다"라는 메시지를 보냈으며 이 모습이 카메라에 노출돼 보도됐다.



김민석 대표는 이후 강 전 부단장을 해임했다. 해임 이유는 밝히지 않았다.

<연합>

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