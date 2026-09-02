금천구, 2026년 장학생·해외연수 참가자 모집

서울 금천구가 올해 정기 장학생 78명을 선발하고 해외연수 프로그램인 ‘도전! 글로벌 탐험대’ 참가자 20명을 모집한다.



금천구는 재단법인 금천미래장학회가 2026년도 장학생을 선발한다고 1일 밝혔다.



이번 선발은 제20기 정기 장학생과 제9기 ‘도전! 글로벌 탐험대’ 2개 분야로 나뉜다. 정기 장학생은 △성적 우수 △성적향상 △특기자(개인·단체) △선행 △다문화 △자기주도 꿈이룸 △도전! 꿈나래(공모형) 7개 분야에서 총 78명을 선발한다. 장학생에게는 1인당 100만~240만원의 장학금을 지급한다.



글로벌 탐험대로 선발되면 뉴욕 유엔국제학교 회의 참가와 국제도시 싱가포르에서 진행되는 진로·문화·역사 탐방 비용 일부를 지원한다. 신청 대상은 구에 1년 이상 연속 거주하는 초·중·고등학교 재학생 또는 같은 연령의 학교 밖 청소년이다.



신청서와 구비서류를 갖춰 14일 오후 6시까지 장학회에 방문하거나 등기우편으로 제출하면 된다. 관련 서식은 금천구청 또는 장학회 누리집에서 내려받을 수 있다. 선발 결과는 다음 달 22일 발표하고 장학증서는 11월 중 수여한다.

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