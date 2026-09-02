시장지배적 지위 남용 혐의… 공정위, 쿠팡 현장조사 진행

공정거래위원회가 쿠팡의 시장지배적지위 남용 혐의와 관련해 1일 현장조사에 나섰다. 지난달 쿠팡의 조사 거부로 철수한 지 8일 만이다. 다만, 이번 조사는 공정위가 철수했던 사건과는 별개 사안이다.

서울 송파구 쿠팡 본사의 모습. 뉴시스

업계에 따르면 공정위는 이날 서울 광진구 쿠팡 본사에 조사관을 보내 현장조사를 진행했다. 공정위는 쿠팡이 다른 사업자의 사업 활동을 부당하게 방해하는 등 공정거래법 위반 혐의와 관련해 자료 확보에 나선 것으로 알려졌다.



쿠팡은 이번 현장조사에서는 별다른 반발 없이 응한 것으로 알려졌다. 공정위는 지난달 19~24일 납품업체에 할인쿠폰 비용을 부당하게 떠넘기는 등 쿠팡의 대규모유통업법 위반 혐의 관련 현장조사에 나섰지만, 쿠팡 측은 서면 통지 규정을 지키지 않았다며 조사를 거부했다.



공정위는 고추장과 된장, 쌈장, 간장 등 주요 장류 제품의 가격 담합 여부를 확인하기 위해 CJ제일제당과 대상, 샘표, 풀무원, 사조대림 등 식품업체 5곳에 대한 현장조사에도 착수했다.

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