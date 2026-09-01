6.3 지선 '책임당원 모집 혐의' 권기창 경북 안동시장 친동생 구속

6.3 전국동시지방선거와 관련, 국민의힘 경선을 앞두고 공무원 등에 당원 모집을 요청한 혐의(공직선거법 위반)를 받는 권기창 안동시장의 친동생이 1일 구속됐다.

대구지법 안동지원 안철범 영장전담판사는 이날 권 시장의 친동생 권모 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 구속 영장을 발부했다.

안 판사는 영장 발부 사유로 "증거 인멸 우려가 있다"고 밝혔다.

권씨와 같은 혐의를 받는 안동시 모 체육회 간부 A씨도 같은 사유로 이날 구속됐다.

이들은 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 안동시장 당내 경선을 앞두고 공무원 등에게 책임당원 모집을 요청한 혐의 등을 받는다.

한편 경찰은 이 사건과 별개로 지난달 31일 공직선거법 등 위반 혐의로 권기창 안동시장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

권 시장은 정치자금법 위반으로 구속된 안동시 산하기관 관계자 B씨와 관련된 혐의를 받는 것으로 알려졌다.

권 시장 측근으로 알려진 B씨는 2022년 한 산악회 회장에게서 두 차례에 걸쳐 후원금 5000만원을 받았다가 되돌려준 혐의 등으로 구속됐다.

B씨는 국민의힘 입당원서를 공직자들에게 돌린 혐의로 압수수색을 받기도 했다.

경찰 관계자는 "관련 의혹들을 토대로 수사를 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

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