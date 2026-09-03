뷰카, ‘2026 올해의 브랜드 대상’ 프리미엄 치약 부문 선정

웰킵스컨슈머블의 라이프스타일 큐레이터 뷰카(VUCA)가 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국경제신문과 한국소비자포럼이 주관하는 ‘2026 올해의 브랜드 대상’에서 프리미엄 치약 부문 1위에 선정됐다.

‘올해의 브랜드 대상’은 올해 24주년을 맞은 브랜드 어워즈로, 매년 대국민 소비자 투표를 통해 한 해를 빛낸 브랜드를 선정한다. 올해 조사는 지난 6월 29일부터 7월 12일까지 온라인 투표와 일대일 전화 설문 방식으로 진행됐으며, 총 77만2,399명의 소비자가 참여해 795만4,023건의 투표가 집계됐다. 이후 전문위원회 심의를 거쳐 최종 수상 브랜드가 결정됐다.

이번 평가에서 뷰카는 프리미엄 치약 부문 수상 브랜드로 선정됐다. 회사 측에 따르면 뷰카 치약의 누적 판매량은 2026년 3월 말 기준 1,500만 개를 넘어섰다. 또한 올해 올리브영, 마켓컬리 등에서 단독기획 상품도 선보였다.

이번 ‘2026 올해의 브랜드 대상’ 선정으로 뷰카는 연초 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 수상과 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드(KCAB)’ 2년 연속 수상에 이어 올해 세 개 브랜드 어워즈에서 수상했다.

뷰카 관계자는 “소비자가 직접 참여한 대국민 투표를 통해 프리미엄 치약 부문 1위로 선정돼 더욱 뜻깊고, 뷰카를 믿고 선택해 주신 고객 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “주요 브랜드 어워즈 3관왕에 오를 수 있었던 것은 고객들이 보내주신 아낌없는 애정 덕분인 만큼, 앞으로도 믿을 수 있는 품질과 차별화된 사용 경험을 통해 변치 않는 신뢰로 보답하겠다”고 전했다.

한편 뷰카는 한가위를 맞아 ‘추석 선물 기획전’을 진행한다. 고불소 치약과 오브제 칫솔, 샴푸·바디워시·트리트먼트로 구성한 ‘뷰카 프리미엄 기프트 세트’를 비롯해 구강케어와 생활용품으로 구성한 선물세트 등을 판매한다.

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