세계일보

검색

상지대 소프트볼부, 전국대회 대학부 우승…2026년 세 번째 정상

입력 :
원주=배상철 기자 bsc@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

상지대 소프트볼부가 ‘제38회 전국종별소프트볼대회’ 대학부에서 우승하며 올해 세 번째 전국대회 정상에 올랐다.

 

대한야구소프트볼협회가 주최·주관한 이번 대회는 지난달 29일부터 9월1일까지 부산 기장군 현대차 드림 볼파크 소프트볼구장에서 열렸다.

상지대 소프트볼부. 상지대 제공
상지대 소프트볼부. 상지대 제공

대학부에는 상지대를 비롯해 단국대, 원광대, 대전보건대 등 4개 팀이 출전해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

 

상지대 소프트볼부는 대회 첫날 단국대를 상대로 6대 5 승리를 거두며 순조롭게 출발했다.

 

30일 원광대를 12대 2로 잡고 다음 날 대전보건대를 상대로 8대 0 완승을 거뒀다. 이날 열린 단국대와 결승전에서 7대 2로 승리하며 최종 우승을 차지했다.

 

이번 우승으로 상지대 소프트볼부는 올해 4월 열린 2026 회장기 전국소프트볼대회와 6월 개최된 제26회 평화통일배 전국소프트볼대회에 이어 세 번째 전국대회 우승을 달성하며 뛰어난 경기력을 다시 한 번 입증했다.

 

상지대 관계자는 "올해 열린 주요 전국대회에서 연이어 정상에 오르며 대학 소프트볼 강팀으로서의 면모를 보여주고 있다"고 말했다.


원주=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

하윤경 '매력적인 미소'
  • 하윤경 '매력적인 미소'
  • 수영, 군살 하나 없는 몸매
  • 정소민 '완벽한 미모'
  • 보아, 나이 잊은 ‘동안’ 비주얼