‘서울대 10개 만들기’ 첫 대학 나왔다… 부산·전남·충남대에 年 700억씩 투입

이재명 정부의 국정 과제인 ‘서울대 10개 만들기’ 패키지 지원대학으로 부산대와 전남대, 충남대가 선정됐다. 3개교는 2030년까지 5년간 교당 약 700억원 규모의 재정 지원을 받아 지역 성장을 이끌 거점 국립대로 육성된다.

교육부는 1일 정부서울청사에서 국무총리 주재 ‘국토공간 대전환 범정부 추진협의회’를 거쳐 2026년 ‘서울대 10개 만들기’ 패키지 지원대학 3개교를 확정·발표했다. 앞서 교육부 등 9개 관계부처는 국립대 9개교를 대상으로 추진계획서를 접수받아 △국토공간 대전환 전략과의 정합성 △지역 및 대학 여건과 준비도 △교육·연구 체질 개선 등을 종합적으로 평가했다.

최교진 교육부 장관이 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년 거점국립대 성장엔진-AI 패키지 지원 대학 3개교 선정결과를 발표하고 있다. 뉴시스

선정된 대학에는 브랜드 단과대 및 융합연구원 육성(400억원 내외), AI 거점대학 조성(100억원 내외), 권역 내 대학 간 자원을 공유하는 ‘5극3특 공유대학’ 지원(200억원 내외) 등 패키지 예산이 집중 투입된다. 여기에 9개 전체 거점국립대에 대한 기본 지원(100억원)과 패키지 지원대학 추가 지원(100원)까지 더하면 연간 약 900억원의 재정을 지원받게 된다.

부산대는 조선해양·기계·항공우주를 포괄하는 ‘혁신제조융합대학’을 2028년 신설하고, LG전자·한화 그룹 등과 계약학과를 설치해 세계 100위권 단과대학으로 키운다. 아울러 국내 최대 규모의 AI대학(학부·대학원 정원 694명)을 신설하고 양산캠퍼스를 산업 인공지능 전환(AX) 연구캠퍼스로 개편한다.

전남대는 반도체와 미래에너지 분야 중심의 첨단융합대학을 2028년 신설하고, 삼성전자·한국전력 등과 기업 공동연구소 모델을 확대한다. AI 단과대학을 대학원 중심으로 개편해 5년간 4655명의 AI·AX 인재를 배출하고, 서남권 27개 대학과 클린룸 등 첨단 인프라를 공유한다.

충남대는 넥서스(NEXUS) 과학기술대학을 2028년 신설하고, 한국과학기술원(KAIST)과의 공동 협력체계에 기반한 공동 교육과 연구를 활성화한다. 네이버클라우드 AI 공동연구소를 설립하고 연 500명 규모의 AX 융합인재를 양성할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 “관계부처와의 지속적인 협업을 통해 지역대학을 통한 지역성장 성공모델을 창출하고, 국민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다”라며 “교육부는 국립대학이 ‘국가균형성장 달성’이라는 임무를 달성할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.

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