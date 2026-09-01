‘오뚜기밥’도… 가을 앞두고 줄줄이 오르는 식품 가격

‘햇반’에 이어 ‘오뚜기밥’도 오른다. 원가 부담에 따른 어쩔 수 없는 조치라는 설명이나 물가 상승 국면이 계속되면서 가계 부담도 계속되는 형국이다.

식품업계에 따르면 오뚜기는 1일부터 편의점 3사(CU·GS25·세븐일레븐)에서 판매하는 ‘발아현미밥’3입과 ‘발아흑미밥’ 3입을 각각 기존 6800원에서 8800원으로 29.4% 인상했다.

‘오뚜기작은밥’(150g)은 1700원에서 2100원으로 23.5%. ‘오뚜기맛있는큰밥’(300g)은 2800원에서 3400원으로 21.4%. ‘오뚜기밥’(210g)은 2000원에서 2400원으로 20.0% 올랐다. 7일부터 대형 할인점에서는 오뚜기밥(210g) 10입의 가격이 1만980원에서 1만1980원으로 9.1%, 12개입의 가격은 1만2980원에서 1만3980원으로 7.7% 상승한다. 발아현미밥(210g)과 발아흑미밥(210g) 3입의 가격은 각각 6980원에서 7480원으로 7.2% 오른다. 오뚜기 밥류의 가격이 인상된 것은 2022년 4월 이후 4년 5개월 만이다. 앞서 CJ제일제당이 햇반 등 일부 제품 가격을 평균 8% 올린데 이은 것인데 오뚜기의 가격 인상은 올해 들어 세 번째다. 앞서 오뚜기는 지난 7월 16일부터 카레와 당면, 케첩, 후추 등 제품군의 29개 품목 출고가를 인상한 바 있다. 오뚜기는 “포장 관련 부자재와 쌀 원료 가격 인상에 따른 수익성 악화가 주요 사유”라고 밝혔다. 편의점 판매 가격 인상률이 다른 유통 채널보다 높은 데 대해서는 “2022년 4월 가격 인상 당시 편의점 채널의 취급 품목이 적어 판매 활성화를 위해 가격 인상분을 일부만 반영했다”며 “최근 수익성 악화로 이번에 가격 인상분을 부득이하게 반영하면서 인상률이 높아졌다”고 덧붙였다.

추석을 한달여 앞둔 가운데 주요 식품 가격의 상승세가 계속되고 있다. 동원F&B는 이날부터 참치캔과 음료류 등 일부 제품의 가격을 평균 9∼10% 인상한다고 이미 밝힌 바 있다. 고유가, 고환율 등에 따른 원가 부담이 가격 인상 배경이다. 농심 역시 컵라면 18개 브랜드 제품 가격을 평균 6% 올렸다.

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