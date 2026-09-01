대구시, 12조6053억 규모 ‘제2회 추경안’ 시의회 제출…민생∙미래산업 집중

대구시가 기정예산 12조1988억원보다 4065억원(3.3%) 증가한 12조6053억원 규모의 ‘2026년 제2회 추가경정예산안’을 편성해 대구시의회에 제출했다고 1일 밝혔다.

추경안의 재원은 순세계잉여금 1192억원, 국고보조금 등 보조금 491억원, 세외수입 584억원, 지방채 1090억원 등을 통해 마련됐다. 시는 ‘변화와 성장, 더 나은 내일’이라는 민선 9기 시정 비전을 구체적인 사업과 예산으로 실현하기 위해 이번 추경을 편성했다. 특히 민생경제 회복을 비롯해 미래 산업, 청년∙인재 육성, 재난안전∙복지, 산업단지∙교통 등 핵심 분야에 재원을 집중해 시민이 체감하는 변화와 대구의 새로운 성장 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다.

분야별 주요 편성 내용을 살펴보면, 중소기업과 소상공인의 경영 부담을 완화하고 지역경제에 활력을 더하기 위해 총 379억원을 편성했다. 또한 인공지능(AI)∙로봇∙미래 모빌리티 등 미래 산업 경쟁력을 강화하고 산업 전반의 AI 전환을 앞당기기 위해 인공지능전환(AX) 핵심 인프라 확충 등에 총 430억원을 투입한다.

아울러 미래인재를 양성하고 청년의 창업∙취업과 지역 정착을 지원하기 위해 총 203억원을 배정했으며, 시민의 안전과 출산∙돌봄∙의료 분야를 촘촘하게 지원하기 위해 총 540억원을 편성했다. 시는 특히 필수사업의 정상화와 미래 성장 투자를 동시에 추진하기 위해 지방채를 발행한다.

추경호 대구시장은 “이번 추경을 신속하고 책임 있게 집행해 시민과 기업이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 하고, 한정된 재원도 꼭 필요한 곳에 효율적으로 투입하겠다”며 “민선9기의 약속을 예산으로 실천하고 성과로 증명해 나가겠다”고 말했다.

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